سفيرة تونس بجنوب افريقيا تشارك في اجتماع تشاوري لتعزيز العمل المشترك بين الدول الأفريقية

شاركت سفيرة الجمهورية التونسية بجنوب أفريقيا كريمة البرداوي، أول أمس الإثنين، في الاجتماع التشاوري الذي عقده وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا "رونالد لامولا"مع رؤساء البعثات الأفريقية المعتمدين، وذلك بمقر الوزارة.وتركّزت أشغال الاجتماع، وفق بلاغ نشرته اليوم الاربعاء المنصة إلاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على تجديد الالتزام السياسي بين الدول الأفريقية، بهدف تعميق العلاقات الثنائية عبر مبادرات عملية قائمة على النتائج، بما يعكس روح التضامن الأفريقي، ويترجم أولويات أجندة 2063 إلى برامج تعاون ملموسة.كما تمّ التطرّق، إلى مجالات التعاون ذات الأولوية لتسريع وتيرة العمل المشترك، مع الاتفاق على اعتماد آليات أوضح للتواصل والتنسيق، بما يعزّز الشفافية والثقة المتبادلة، ويساهم في معالجة الإشكاليات المحتملة بفاعلية وسرعة عند بروزها.