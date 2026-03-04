Babnet   Latest update 15:50 Tunis

سفيرة تونس بجنوب افريقيا تشارك في اجتماع تشاوري لتعزيز العمل المشترك بين الدول الأفريقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a84552446971.82182941_jnhqmlkfoipge.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 15:45 قراءة: 0 د, 36 ث
      
شاركت سفيرة الجمهورية التونسية بجنوب أفريقيا كريمة البرداوي، أول أمس الإثنين، في الاجتماع التشاوري الذي عقده وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا "رونالد لامولا"
مع رؤساء البعثات الأفريقية المعتمدين، وذلك بمقر الوزارة.


وتركّزت أشغال الاجتماع، وفق بلاغ نشرته اليوم الاربعاء المنصة إلاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على تجديد الالتزام السياسي بين الدول الأفريقية، بهدف تعميق العلاقات الثنائية عبر مبادرات عملية قائمة على النتائج، بما يعكس روح التضامن الأفريقي، ويترجم أولويات أجندة 2063 إلى برامج تعاون ملموسة.

كما تمّ التطرّق، إلى مجالات التعاون ذات الأولوية لتسريع وتيرة العمل المشترك، مع الاتفاق على اعتماد آليات أوضح للتواصل والتنسيق، بما يعزّز الشفافية والثقة المتبادلة، ويساهم في معالجة الإشكاليات المحتملة بفاعلية وسرعة عند بروزها.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324723

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-13
18°-12
18°-12
18°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>