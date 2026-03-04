الرابطة الأولى: الملعب البلدي بالكرم يحتضن مباراة مستقبل سليمان والترجي الجرجيسي
تقرر أن يحتضن الملعب البلدي بالكرم مباراة مستقبل سليمان والترجي الجرجيسي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وستُجرى مباريات هذه الجولة على ثلاث دفعات أيام الجمعة 6 والسبت 7 والأحد 8 مارس، انطلاقاً من الساعة 13:00.
برنامج الجولة 23الجمعة 6 مارس 2026
* الملعب البلدي بالكرم: مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي
* ملعب قابس: مستقبل قابس – شبيبة العمران
السبت 7 مارس 2026
* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي التونسي – مستقبل المرسى
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسي
* الملعب البلدي بالمتلوي: نجم المتلوي – الأولمبي الباجي
الأحد 8 مارس 2026
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – النجم الرياضي الساحلي
* ملعب حمدة العواني بالقيروان: الشبيبة القيروانية – النادي البنزرتي
* ملعب 7 مارس ببن قردان: اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي.
