معرض جماعي وسلسلة من اللقاءات والسهرات الرمضانية في المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر من 6 إلى 14 مارس

ينظم المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر معرضا فنيا جماعيا وسلسلة من اللقاءات الرمضانية من 6 إلى 14 مارس 2026ويكون الافتتاح يوم 6 مارس في رواق "مقام" مع معرض للفن المعاصر بعنوان "رؤى متقاطعة" بمشاركة الفنانين التشكيليين فاتن شوبة السخيري ومحمد سامي بشير وسعاد ماني.ويتزامن افتتاح المعرض (س21) مع لقاء سيخصص لتقديم مسيرة الفنانة التشكيلية فاتن شوبة السخيري، فيما تخصص سهرة يوم 13 مارس لتقديم مسيرة التشكيلي محمد سامي بشير.ويكون المهتمون بالفن التشكيلي على موعد يوم 14 مارس مع افتتاح معرض التشكيلية مفيدة الغضبان برواق مقام، مع عرض فيديو ضوئي "مابينغ" مخصص للفنانة بالحديقة الأمامية للمتحف.وتختتم يوم 14 مارس كذلك بفضاء بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر فعاليات الدورة الثانية من الصالون الوطني للفنون التشكيلية، كما تشهد السهرة معزوفات موسيقية لمجموعة الفنان زياد بلقاضي.