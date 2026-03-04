Babnet   Latest update 15:50 Tunis

القارئ معاذ الربودي يفوز بالجائزة الأولى في حفظ كامل القرآن الكريم في مسابقة قرآنية بالسينغال

Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 15:31 قراءة: 0 د, 35 ث
      
فاز القارئ التونسي الشاب معاذ الربودي، بالجائزة الأولى في حفظ كامل القرآن الكريم، في مسابقة انتظمت بالعاصمة السينغالية داكار، شارك فيها متسابقون من 15 دولة، وفق ما أوردته المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها مساء أمس الثلاثاء.

كما أفادت بأن الشيخ التونسي مراد جدلي (إمام وخطيب ومعلم لقواعد تجويد القرآن وأحكامه)، شارك بدوره ضمن لجنة تحكيم هذه المسابقة، التي احتضن المعهد الإسلامي بداكار فعالياتها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، مؤكدة أن هذا التتويج يبرز تميز تونس في مسابقات حفظ القرآن الكريم على المستوى الدولي.


وأشارت الى أن سفير تونس بداكار رشيد السعيداني، استقبل القارئ الشاب الفائز بالجائزة الأولى وكذلك الإمام الخطيب عضو لجنة تحكيم المسابقة.



مف
