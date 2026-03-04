تواصل عمليات البحث عن 6 بحارة مفقودين غادروا ميناء قليبية منذ 24 فيفري الفارط

تواصل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بقليبية من ولاية نابل عملية البحث عن 6 بحارة مفقودين كانوا على متن مركب صيد غادر ميناء قليبية منذ 24 فيفري الفارط، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث والتمشيط انطلقت منذ يومين إثر تلقي بلاغ يفيد بفقدان مركب صيد في عمق البحر، وتأخر عودة البحارة الذين اعتادوا الخروج في جولة بحرية لا تتجاوز الخمسة أيام، مشيرا الى انه تم صباح اليوم الأربعاء الاستعانة بطائرة مروحية تابعة للحرس الوطني للقيام بالتمشيط الجوي بالتوازي مع التمشيط البحري.ولفت إلى أنّ الوحدات العائمة انسحبت بعد ظهر اليوم وتم إيقاف عملية البحث عن البحارة المفقودين بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، وتزايد سرعة الرياح بالسواحل، مؤكدا ان الوحدات الأمنية تواصل متابعة الأوضاع الجوية وانتظار عودة الظروف البحرية الملائمة لاستئناف عمليات التمشيط والبحث.