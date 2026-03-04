ولاية تونس: وضعية قبة الهواء بالمرسى وأسوار المؤسسات التربوية محور اجتماع لجنة تفادي الكوارث
خصص اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنطيم النجدة المنعقد اليوم الاربعاء، بولاية تونس، للنظر في وضعية العمارة التي تعرضت أحد شققها للانفجار بقصر السعيد و وضعية أسوار المؤسسات التربوية التي تتطلب تدخلا عاجلا و استثنائيا إضافة إلى وضعية قبة الهواء بالمرسى.
وأكد والي تونس عماد بوخريص الذي أشرف على هذا الاجتماع، على ضرورية التدخل العاجل و ضبط خطة لرفع الخطر المحدق بهذه الوضعيات و تحديد الأولويات عند التدخل
وقد حضر هذا الاجتماع، وفق بلاغ لولاية تونس، المعتمدة الأولى لولاية تونس والمعتمدون والمدير العام لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ومدير تحسين السكن بوزارة التجهيز و الاسكان والمدير الجهوي للتجهيز والكتاب العامون
و ممثلون عن البلديات و أعضاء اللجنة المذكورة.
