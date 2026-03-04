Babnet   Latest update 15:50 Tunis

أهم الاحداث الوطنية لشهر فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f3bfef2ce694.28441602_flnpihmekgojq.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026
      

1 فيفري

* وزارة الشؤون الخارجية تعلن مشاركة تونس في الاجتماع الوزاري الثاني لـ المنتدى العربي-الهندي بنيودلهي برئاسة المندوبة الدائمة بالنيابة لدى جامعة الدول العربية ضحى الشويخ بن تنفوس نيابة عن وزير الخارجية محمد علي النفطي.


3 فيفري

* صدور أحكام استئنافية تراوحت بين 3 و35 سنة سجنا في قضية ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة".
* مشاركة البعثة الدائمة لتونس بجنيف في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

* صدور قرار مشترك بين وزارات السياحة والداخلية والمالية يتعلق بتنظيم نوادي القمار في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز صلاح الزواري ويؤكد ضرورة معالجة ملفات البنية التحتية والإسكان.

4 فيفري

* وزير الخارجية محمد علي النفطي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد للبوسنة والهرسك سيناد ماسوفيتش.
* الإعلان عن مشاركة تونس في الدورة السابعة للمشاورات السياسية التونسية البلجيكية ببروكسال.
* منح 75 عنصرا من وحدة النقل الجوي التونسية في بعثة الأمم المتحدة بإفريقيا الوسطى ميدالية الأمم المتحدة.

5 فيفري

* سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي لعدم استيفائها الشروط القانونية.
* الإعلان عن إيقاف النائب أحمد السعيداني وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
* لقاء وزير الخارجية مع الممثلة الإقليمية الجديدة للبنك الأوروبي للاستثمار أنا بارون.
* صدور أحكام بين 5 سنوات والإعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
* رئيس الجمهورية يبحث مع وزيري المالية وأملاك الدولة ملف الأملاك المصادرة منذ 2011.

6 فيفري

* وزارة الدفاع الوطني تنظم قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بولاية الكاف إحياء للذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

7 فيفري

* ندوة علمية لجمعية القضاة التونسيين بالحمامات حول المجلس الأعلى للقضاء.

8 فيفري

* إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف بحضور رئيسة الحكومة التونسية والوزير الأول الجزائري سيفي غريّب.

9 فيفري

* الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لـ جمعية القضاة التونسيين.
* تأجيل قضية رياض بن فضل المتعلقة باقتناء أملاك مصادرة.
* لقاء بين وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي ونظيره المصري عبد المجيد صقر واختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة.

10 فيفري

* رئيس الجمهورية يؤكد أن الشعب يحتاج إلى قائمين جدد على تنفيذ القوانين وينتقد التضخم التشريعي.
* مشاركة وزير الخارجية في قمة الاتحاد الإفريقي والقمة الإيطالية الإفريقية.

11 فيفري

* حجز قضية عبير موسي للمفاوضة والتصريح بالحكم.
* ملف الإعلامي مراد الزغيدي يتعلق بنقص في التصاريح الجبائية.
* مشاركة تونس في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

12 فيفري

* رئيس الجمهورية يدعو إلى حماية التلاميذ من آفة المخدرات داخل المؤسسات التربوية.
* تونس تدين الإجراءات الاستعمارية للكيان الصهيوني في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.
* تأجيل قضية أحمد صواب إلى 23 فيفري.
* الإعلان عن تركيبة اللجان القارة بالبرلمان.

13 فيفري

* وقفة احتجاجية للمحامين بدعوة من عميد المحامين بوبكر بالثابت للمطالبة بحوار مع وزارة العدل.
* نجاح المحكمة الإدارية بقابس في تنظيم أول جلسة مرافعة رقمية.
* مشاركة تونس في القمة الإفريقية الإيطالية الثانية بأديس أبابا.

14 فيفري

* وزير الخارجية يشارك في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ويلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني ومسؤولين أفارقة.

15 فيفري

* اختتام قمة الاتحاد الإفريقي وتأكيد تونس دعمها القضية الفلسطينية.

16 فيفري

* مجلس الصحافة يقدم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة.
* فتح تحقيق في قضية الاعتداء على طفل بروضة خاصة بحي النصر.

17 فيفري

* رئيس الجمهورية يؤكد وجود اختلالات في إدارة بعض المرافق العمومية.
* وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بلغاريا بوريانا سيميونوفا.
* لجنة التشريع العام تنظر في مقترح قانون المحكمة الدستورية.

18 فيفري

* سفير التشيك يؤكد دعم بلاده للعلاقات مع تونس.
* جلسة استماع حول مقترح قانون حماية المعطيات الشخصية.
* رئيس الجمهورية يتوجه من جامع الزيتونة بتهنئة رمضان.
* الإفراج عن عضوين من اتحاد الصناعة والتجارة بجندوبة.

19 فيفري

* الحكم بـ 8 أشهر سجنا على النائب أحمد السعيداني.

23 فيفري

* الإفراج عن أحمد صواب.
* مشاركة تونس في مؤتمر نزع السلاح بجنيف.
* جلسة عمل لتعزيز التعاون البرلماني بين تونس وإندونيسيا.

24 فيفري

* تونس تؤكد التزامها بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان الأممي.
* انعقاد المشاورات السياسية التونسية البرازيلية.
* أحكام بين سنتين و4 سنوات في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي.

25 فيفري

* رئيس الجمهورية يؤكد مواصلة المسار الاجتماعي للدولة خلال زيارة لشركة اللحوم وسوق باب الفلة.
* الإعلان عن حصة التجنيد الأولى لسنة 2026.
* مجلس وزاري يوصي بالتسريع في مشاريع مخطط التنمية 2030-2026.

26 فيفري

* التحضير لتنظيم منتدى اقتصادي تونسي ألماني بمدينة إيسن في أكتوبر 2026.
* مشاركة البعثة التونسية بجنيف في نقاش حول حقوق الإنسان في فلسطين.

27 فيفري

* أحكام استئنافية بين 3 و28 سنة سجنا في قضية التسفير.
* مشاركة تونس في جلسة أممية حول الأضرار الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
* الحكم بسجن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز 24 سنة.
* أحكام بالسجن ومصادرة أملاك في حق نبيل وغازي القروي.
* رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني الحسين ولد مدو.
