أهم الاحداث الوطنية لشهر فيفري 2026

1 فيفري



3 فيفري



4 فيفري



5 فيفري



6 فيفري



7 فيفري



8 فيفري



9 فيفري



10 فيفري



11 فيفري



12 فيفري



13 فيفري



14 فيفري



15 فيفري



16 فيفري



17 فيفري



18 فيفري



19 فيفري



23 فيفري



24 فيفري



25 فيفري



26 فيفري



27 فيفري



تعلن مشاركة تونس في الاجتماع الوزاري الثاني لـبنيودلهي برئاسة المندوبة الدائمة بالنيابة لدى جامعة الدول العربيةنيابة عن وزير الخارجية* صدورتراوحت بينفي قضية ما يعرف بـ* مشاركة البعثة الدائمة لتونس بجنيف في* صدوربين وزارات السياحة والداخلية والمالية يتعلق بتنظيمفي إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.* رئيس الجمهوريةيستقبل رئيسة الحكومةووزير التجهيزويؤكد ضرورة معالجة ملفات* وزير الخارجيةيتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد للبوسنة والهرسك* الإعلان عن مشاركة تونس فيببروكسال.* منحفي بعثة الأمم المتحدة بإفريقيا الوسطى* سقوطمن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليملعدم استيفائها الشروط القانونية.* الإعلان عنوفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.* لقاء وزير الخارجية مع الممثلة الإقليمية الجديدة للبنك الأوروبي للاستثمار* صدور أحكام بينفي قضية اغتيال الشهيد* رئيس الجمهورية يبحث مع وزيري المالية وأملاك الدولة ملفتنظم قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بولايةإحياء للذكرى* ندوة علمية لجمعية القضاة التونسيين بالحمامات حول* إحياء الذكرىبحضور رئيسة الحكومة التونسية والوزير الأول الجزائري* الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لـ* تأجيل قضيةالمتعلقة باقتناء أملاك مصادرة.* لقاء بين وزير الدفاع التونسيونظيره المصريواختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة.* رئيس الجمهورية يؤكد أن الشعب يحتاج إلىوينتقد* مشاركة وزير الخارجية في* حجز قضيةللمفاوضة والتصريح بالحكم.* ملف الإعلامييتعلق بنقص في التصاريح الجبائية.* مشاركة تونس في اجتماعاتبأديس أبابا.* رئيس الجمهورية يدعو إلىداخل المؤسسات التربوية.* تونس تدين الإجراءات الاستعمارية للكيان الصهيوني في* تأجيل قضيةإلى 23 فيفري.* الإعلان عن تركيبة* وقفة احتجاجية للمحامين بدعوة منللمطالبة بحوار مع وزارة العدل.* نجاح المحكمة الإدارية بقابس في تنظيم* مشاركة تونس فيبأديس أبابا.* وزير الخارجية يشارك فيويلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني ومسؤولين أفارقة.* اختتاموتأكيد تونس دعمها* مجلس الصحافة يقدم* فتح تحقيق في قضية* رئيس الجمهورية يؤكد وجود* وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفيرة* لجنة التشريع العام تنظر في* سفير التشيك يؤكد دعم بلاده للعلاقات مع تونس.* جلسة استماع حول* رئيس الجمهورية يتوجه منبتهنئة رمضان.* الإفراج عن عضوين من* الحكم بـعلى النائب* الإفراج عن* مشاركة تونس في* جلسة عمل لتعزيز التعاون البرلماني بين تونس و* تونس تؤكد التزامها بالتعاون مع* انعقاد* أحكام بينفي قضية وفاة* رئيس الجمهورية يؤكد مواصلةخلال زيارة لشركة اللحوم وسوق باب الفلة.* الإعلان عن* مجلس وزاري يوصي بالتسريع في* التحضير لتنظيمبمدينة إيسن في أكتوبر 2026.* مشاركة البعثة التونسية بجنيف في نقاش حول* أحكام استئنافية بينفي قضية* مشاركة تونس في جلسة أممية حول* الحكم بسجن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز* أحكام بالسجن ومصادرة أملاك في حق* رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني