سفارة تونس بالجزائر تدعو الراغبين من الجالية في أداء مناسك الحج لموسم 2026 إلى إيداع ملفاتهم لدى مصالح البعثة الدبلوماسية

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، أنه بإمكان أفراد الجالية التونسية المقيمين بالجزائر والراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447 هـ/ 2026 م، الشروع في تقديم طلباتهم عبر مصالح البعثة الدبلوماسية التونسية.​وأفادت السفارة في بلاغ لها تم نشره ليلة امس الثلاثاء ، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، التي أقرت تمكين الأجانب المقيمين من تقديم طلبات الحج عبر سفارات بلدانهم المعتمدة لدى الجزائر، على ان لا يتجاوز أجل قبول ملفات الترشح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم تاريخ 15 مارس 2026.​ودعت السفارة المواطنين التونسيين المعنيين إلى تقديم ملفاتهم لدى مكتب الملحق الاجتماعي بالبعثة، على ان تتضمن هذه الملفات على استمارة طلب تأشيرة حج (يتم تعميرها وتسلم مباشرة من مقر السفارة) وصورتين شمسيتين بخلفية بيضاء ونسخة من جواز السفر يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر و نسخة من بطاقة الإقامة بالجزائر تكون سارية المفعول​وأشار ذات البلاغ إلى ضرورة الاستظهار بالأصول (جواز السفر وبطاقة الإقامة) في مرحلة لاحقة لدى مصالح السفارة السعودية.ذكرى