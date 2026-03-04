الرابطة المحترفة الثانية - وديع النقازي مدربا جديدا لبعث بوحجلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a7dc39bdfe80.84068498_qniokjfghmepl.jpg>

اعلن بعث بوحجلة المنتمي الى المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أنه تم رسميا تعيين المدرب وديع النقازي مدربا أول لفريق الأكابر خلفا لحسان القابسي.

وكان بعث بوحجلة قرر يوم السبت الماضي الانفصال عن المدرب حسان القابسي على اثر الخسارة التي تكبدها الفريق على ارضه امام امل حمام سوسة المتصدر بهدف دون رد لحساب الجولة التاسعة عشرة.

وفشل البعث الرياضي ببوحجلة عن تحقيق الفوز منذ الجولة الخامسة عشرة، وهو يحتل المركز السابع في مجموعته برصيد 25 نقطة بعيدا عن حسابات الصعود والنزول.