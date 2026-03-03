بطولة انقلترا:مدرب مانشستر يونايتد يقول إن فريقه "متعطش للمزيد" من الإنجازات

أكد مدرب نادي مانشستر يونايتد مايكل كاريك أن فريقه "متعطش للمزيد" من الإنجازات، بعد أن أن بات النادي، تحت قيادته، في قلب المنافسة على إحدى المراكز المؤهلة إلى رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم.وتقدم يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 51 نقطة في البطولة الانقليزية عقب فوزه على كريستال بالاس 2-1، أول أمس الأحد، محققا انتصاره السادس في سبع مباريات منذ تعيين كاريك في منتصف شهر جانفي حتى نهاية الموسم.وقال كاريك "متعطشون للمزيد، بالتأكيد، وعلينا أن نحاول إطالة أمد هذه السلسلة قدر الإمكان والحفاظ على ثبات مستوانا".وأضاف "أعتقد أننا في وضع جيد، وعلينا من الآن فصاعدا أن نحاول الاستفادة منه بأفضل شكل ممكن"، مشددا على أهمية "اللحظة"، في ظل سعي يونايتد للحفاظ على زخمه ومواصلة نتائجه الإيجابية.وفي هذا الصدد، أكد لاعب وسط يونايتد السابق أهمية عدم التطلع بعيدا إلى الأمام، في وقت يسعى فيه النادي، المتوج بلقب رابطة أبطال أوروبا ثلاث مرات، إلى العودة للمشاركة في المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ موسم 2023-2024.ويملك مانشستر يونايتد أفضل سجل في البطولة منذ وصول كاريك.وسيحل ضيفا على نيوكاسل، غدا الأربعاء، متسلحا بفارق ست نقاط عن تشلسي السادس، في الوقت الذي يتأهل فيه من الناحية المبدئية أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى المسابقة القارية المرموقة نظرا إلى تفوق الأندية الانقليزية في رابطة الأبطال هذا الموسم.