Babnet   Latest update 22:46 Tunis

بطولة انقلترا:مدرب مانشستر يونايتد يقول إن فريقه "متعطش للمزيد" من الإنجازات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62aebd10f42336.85760238_qpfoeilmknhjg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 21:46 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أكد مدرب نادي مانشستر يونايتد مايكل كاريك أن فريقه "متعطش للمزيد" من الإنجازات، بعد أن أن بات النادي، تحت قيادته، في قلب المنافسة على إحدى المراكز المؤهلة إلى رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم.

وتقدم يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 51 نقطة في البطولة الانقليزية عقب فوزه على كريستال بالاس 2-1، أول أمس الأحد، محققا انتصاره السادس في سبع مباريات منذ تعيين كاريك في منتصف شهر جانفي حتى نهاية الموسم.


وقال كاريك "متعطشون للمزيد، بالتأكيد، وعلينا أن نحاول إطالة أمد هذه السلسلة قدر الإمكان والحفاظ على ثبات مستوانا".
وأضاف "أعتقد أننا في وضع جيد، وعلينا من الآن فصاعدا أن نحاول الاستفادة منه بأفضل شكل ممكن"، مشددا على أهمية "اللحظة"، في ظل سعي يونايتد للحفاظ على زخمه ومواصلة نتائجه الإيجابية.


وفي هذا الصدد، أكد لاعب وسط يونايتد السابق أهمية عدم التطلع بعيدا إلى الأمام، في وقت يسعى فيه النادي، المتوج بلقب رابطة أبطال أوروبا ثلاث مرات، إلى العودة للمشاركة في المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ موسم 2023-2024.
ويملك مانشستر يونايتد أفضل سجل في البطولة منذ وصول كاريك.
وسيحل ضيفا على نيوكاسل، غدا الأربعاء، متسلحا بفارق ست نقاط عن تشلسي السادس، في الوقت الذي يتأهل فيه من الناحية المبدئية أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى المسابقة القارية المرموقة نظرا إلى تفوق الأندية الانقليزية في رابطة الأبطال هذا الموسم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324674

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
21°-13
18°-13
18°-13
18°-11
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>