اختيار 36 عينة فائزة في مسابقة الديوان الوطني للزيت لاحسن زيت زيتون بكر ممتاز

وقع اختيار 36 عيّنة فائزة في مسابقة الديوان الوطني للزيت لأحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز في دورتها التاسعة.وتوزعت العينات بين فئات كبار المنتجين وصغار المنتجين ومعلّبي زيت الزيتون البكر الممتاز، وفق ما افاد الديوان الوطني للزيت اليوم الخميس.وأاشرف على أعمال التقييم طاقم تذوق من الديوان الوطني للزيت ومعتمد من قبل المجلس الدولي للزيتون.وأوضح الديوان ان الدورة الحالية تميزت بجودة عالية للزيوت المشاركة وتنوّع في الأصناف والجهات، إضافة إلى الإقبال الهام من المنتجين.وكان الديوان قد اعلن عن تنظيم حصص تذوّق بالمركز الدولي للتكوين التابع له أيام 10 و11 و12 و13 فيفري 2026، وذلك في إطار الدورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 2026.وقد شهدت هذه الدورة إقبالًا لافتًا، حيث تجاوز عدد العينات المشاركة 140 عينة من زيوت الزيتون البكر الممتازة، في تأكيد جديد على جودة المنتوج الوطني وتنامي الاهتمام بهذه المسابقة السنوية.