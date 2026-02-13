Babnet   Latest update 17:47 Tunis

الديوان الوطني للزيت: تجاوز العينات المشاركة في إطار الدورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز 140 عينة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698f4e2fe6ded7.05565990_qolinjpekghmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 16:14 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تجاوز عدد العينات المشاركة في إطارالدورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 2026، 140 عينة في تأكيد جديد على جودة المنتوج الوطني وتنامي الإهتمام بهذه المسابقة السنوية.

وتمّ، في إطار المسابقة تنظيم حصص تذوّق بالمركز الدولي للتكوين التابع للديوان الوطني للزيت، أيّام 10 و11 و12 و13 فيفري 2026، شهدت إقبالا لافتا.


وأفاد الديوان الوطني للزيت، وفق بلاغ صادر، الجمعة، أنّ الإعلان عن نتائج المسابقة سيكون خلال الفترة القريبة القادمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323603

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-10
13°-10
17°-12
17°-12
  • Avoirs en devises 25650,2
  • (12/02)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38500 DT
  • (12/02)
  • 1 $ = 2,85099 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>