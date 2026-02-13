الديوان الوطني للزيت: تجاوز العينات المشاركة في إطار الدورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز 140 عينة

تجاوز عدد العينات المشاركة في إطارالدورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 2026، 140 عينة في تأكيد جديد على جودة المنتوج الوطني وتنامي الإهتمام بهذه المسابقة السنوية.وتمّ، في إطار المسابقة تنظيم حصص تذوّق بالمركز الدولي للتكوين التابع للديوان الوطني للزيت، أيّام 10 و11 و12 و13 فيفري 2026، شهدت إقبالا لافتا.وأفاد الديوان الوطني للزيت، وفق بلاغ صادر، الجمعة، أنّ الإعلان عن نتائج المسابقة سيكون خلال الفترة القريبة القادمة.