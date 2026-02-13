فضيحة إبستين: إعفاء سلطان أحمد بن سليم من رئاسة موانئ دبي بعد ورود اسمه في الملف

وكالات -

أعفت مجموعة موانئ دبي العالمية (DP WORLD) الجمعة، سلطان أحمد بن سليم من رئاستها، وعيّنت رئيس مجلس إدارة جديد ورئيسًا تنفيذيًا خلفًا له، حيث كان يجمع المنصبين.جاء القرار بعد الكشف عن مراسلات بينه وبين المتموّل الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.في هذا السياق، قالت الشركة في بيان: "اعتمد مجلس إدارة موانئ دبي العالمية تعيين سعادة عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين يوفراج نارايان رئيساً تنفيذيا للمجموعة". ووضعت الخطوة في إطار "تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية"، وفق البيان الذي لم يأت على ذكر اسم بن سليم.لكن يأتي ذلك في أعقاب ‌ضغوط متزايدة بسبب ما تردد عن علاقة بن سليم، رئيس المجموعة منذ فترة طويلة، بجيفري إبستين. حيث قال أعضاء في الكونغرس ​الأمريكي إن اسمه ورد ‌في الملفات ما جدد التدقيق في طبيعة تواصله السابق مع إبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية ‌قبل موته.ووصف إبستين بن سليم بأنه أحد أصدقائه "الأكثر جدارة بالثقة"، وذلك بحسب الوثائق التي نشرتها مؤخرًا وزارة العدل الأمريكية، ويرد فيها اسم الإماراتي أكثر من 9400 مرة. وحافظ الرجلان على مراسلات منتظمة من 2009 إلى 2018، تبادلا خلالها رسائل حول مسائل شخصية، واجتماعات، وتعريفات، وفرص عمل.وقد قدّم إبستين في حينه رجل الأعمال الثري على أنه مقرّب من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتشير المراسلات إلى أن بن سليم زار إبستين في الولايات المتحدة مرات عدة، بما في ذلك على جزيرته.وبسبب ما قيل عن صلاته المحتملة بإبستين، علّقت مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت (بي.آي.آي)" وثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا أي استثمارات ​جديدة في الشركة.لكن ال​مؤسسة رحّبت الجمعة بتعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة موانئ دبي ​العالمية، مؤكدةً أنها ستستأنف الاستثمار مع شركة تشغيل الموانئ ‌التي تتخذ من دبي مقرًا. وقال متحدث باسمها: "نرحب بقرار دي.بي ورلد اليوم ونتطلع إلى مواصلة ​شراكتنا للنهوض بتطوير الموانئ ‌التجارية الأفريقية الرئيسية لإطلاق العنان للإمكانات التجارية العالمية للقارة".وقاد بن سليم، وهو أحد أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، "دي.بي ورلد" على مدى ​أكثر من أربعة عقود، وأشرف ​على توسع المؤسسة لتصبح واحدة من أكبر شركات اللوجيستيات بالعالم،، ​وتقول إنها تتعامل مع نحو عشرة بالمئة من التجارة العالمية.