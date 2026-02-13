Babnet   Latest update 20:53 Tunis

فضيحة إبستين: إعفاء سلطان أحمد بن سليم من رئاسة موانئ دبي بعد ورود اسمه في الملف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698f7b8b4d3160.57689775_kglnphjqeofmi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 20:27 قراءة: 1 د, 47 ث
      
وكالات - أعفت مجموعة موانئ دبي العالمية (DP WORLD) الجمعة، سلطان أحمد بن سليم من رئاستها، وعيّنت رئيس مجلس إدارة جديد ورئيسًا تنفيذيًا خلفًا له، حيث كان يجمع المنصبين.

جاء القرار بعد الكشف عن مراسلات بينه وبين المتموّل الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

أخبار ذات صلة:
"قطعة من ستار الكعبة" وشخصية عربية بصحبة إبستين تفتح باب التساؤلات...

في هذا السياق، قالت الشركة في بيان: "اعتمد مجلس إدارة موانئ دبي العالمية تعيين سعادة عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين يوفراج نارايان رئيساً تنفيذيا للمجموعة". ووضعت الخطوة في إطار "تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية"، وفق البيان الذي لم يأت على ذكر اسم بن سليم.


لكن يأتي ذلك في أعقاب ‌ضغوط متزايدة بسبب ما تردد عن علاقة بن سليم، رئيس المجموعة منذ فترة طويلة، بجيفري إبستين. حيث قال أعضاء في الكونغرس ​الأمريكي إن اسمه ورد ‌في الملفات ما جدد التدقيق في طبيعة تواصله السابق مع إبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية ‌قبل موته.


ووصف إبستين بن سليم بأنه أحد أصدقائه "الأكثر جدارة بالثقة"، وذلك بحسب الوثائق التي نشرتها مؤخرًا وزارة العدل الأمريكية، ويرد فيها اسم الإماراتي أكثر من 9400 مرة. وحافظ الرجلان على مراسلات منتظمة من 2009 إلى 2018، تبادلا خلالها رسائل حول مسائل شخصية، واجتماعات، وتعريفات، وفرص عمل.

وقد قدّم إبستين في حينه رجل الأعمال الثري على أنه مقرّب من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتشير المراسلات إلى أن بن سليم زار إبستين في الولايات المتحدة مرات عدة، بما في ذلك على جزيرته.

وبسبب ما قيل عن صلاته المحتملة بإبستين، علّقت مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت (بي.آي.آي)" وثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا أي استثمارات ​جديدة في الشركة.

لكن ال​مؤسسة رحّبت الجمعة بتعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة موانئ دبي ​العالمية، مؤكدةً أنها ستستأنف الاستثمار مع شركة تشغيل الموانئ ‌التي تتخذ من دبي مقرًا. وقال متحدث باسمها: "نرحب بقرار دي.بي ورلد اليوم ونتطلع إلى مواصلة ​شراكتنا للنهوض بتطوير الموانئ ‌التجارية الأفريقية الرئيسية لإطلاق العنان للإمكانات التجارية العالمية للقارة".

وقاد بن سليم، وهو أحد أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، "دي.بي ورلد" على مدى ​أكثر من أربعة عقود، وأشرف ​على توسع المؤسسة لتصبح واحدة من أكبر شركات اللوجيستيات بالعالم،، ​وتقول إنها تتعامل مع نحو عشرة بالمئة من التجارة العالمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323617

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
17°-10
14°-10
17°-12
17°-13
  • Avoirs en devises 25650,2
  • (12/02)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38500 DT
  • (12/02)
  • 1 $ = 2,85099 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>