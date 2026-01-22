Babnet   Latest update 21:33 Tunis

كأس أمم إفريقيا لكرة اليد "رواندا 2026": المنتخب التونسي يتأهل إلى الدور الرئيسي بتفوقه على المنتخب الغيني 35-25

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69727b90a89ee3.14954672_fkgqimjhepoln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 20:30
      
ضمن المنتخب التونسي تأهله إلى الدور الرئيسي لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد الجارية برواندا، إثر انتصاره اليوم الخميس لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة على نظيره الغيني بنتيجة 35-25، في مباراة عرفت تفوقًا تونسيًا في الشوط الأول بنتيجة 17-14.

وفرض السباعي التونسي سيطرته في المواجهة التي شهدت تتويج الجناح الأيمن لمنتخب "سواعد قرطاج" مهيب القلال بجائزة أفضل لاعب في المباراة.


كما فاز المنتخب الكاميروني على نظيره الكيني بنتيجة 28-24 في المباراة التي جرت صباح اليوم الخميس لحساب الجولة ذاتها.


وكان رفاق القائد بلال العبدلي قد تفوقوا أمس الأربعاء على المنتخب الكاميروني بنتيجة 41-22 لحساب الجولة الأولى.

ويختتم السباعي التونسي مقابلاته ضمن الدور الأول بمواجهة نظيره الكيني بعد غد السبت.

يُذكر أنّ المنتخب التونسي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة إفريقيا بـ10 ألقاب، متقدمًا على المنتخب المصري المتوج بـ9 ألقاب، والمنتخب الجزائري بـ7 ألقاب.

الترتيب

تونس: 4 نقاط – لعب 2 – فاز 2 – تعادل 0 – انهزم 0 – له 76 – عليه 47
غينيا: 2 نقاط – لعب 2 – فاز 1 – تعادل 0 – انهزم 1 – له 61 – عليه 62
الكاميرون: 2 نقاط – لعب 2 – فاز 1 – تعادل 0 – انهزم 1 – له 50 – عليه 65
كينيا: 0 نقاط – لعب 2 – فاز 0 – تعادل 0 – انهزم 2 – له 51 – عليه 64

الجولة الأولى
تونس – الكاميرون: 41-22
غينيا – كينيا: 36-27

الجولة الثالثة
السبت
س16: تونس – كينيا
س18: غينيا – الكاميرون

ملاحظة: يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الرئيسي.
