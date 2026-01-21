Babnet   Latest update 19:07 Tunis

الشركة الايطالية الناشطة في مجالي النفط والغاز" ايني" تواصل استثماراتها  بالجنوب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697111d48f2593.08406595_ingekmpjlqhfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 18:49
      
 اكدت الشركة الايطالية الناشطة في مجالي النفط والغاز " ايني" مواصة استثماراتها  بالجنوب التونسي بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وقد مثل تعزيز الاستثمارات في قطاع المحروقات محور لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب بالرئيس الجديد لمنطقة شمال إفريقيا بالشركة، دياغو بورتوغاز الأربعاء بمقر الوزارة.


وثمن الجانبان مستوى العلاقات الثنائية التاريخية مع الشركة باعتبارها شريكا استراتيجيا لتونس منذ ستينات القرن الماضي ودورها في تطوير العديد من الحقول على غرار حقل البرمة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.


وحضر هذا اللقاء كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي،  وائل شوشان ورئيسة الديوان، عفاف شاشي الطياري ومدير عام الشركة في تونس، البرتو مالياردي  إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة.
 
saved articles
