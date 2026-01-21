الشركة الايطالية الناشطة في مجالي النفط والغاز" ايني" تواصل استثماراتها  بالجنوب التونسي

اكدت الشركة الايطالية الناشطة في مجالي النفط والغاز " ايني" مواصة استثماراتها بالجنوب التونسي بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.وقد مثل تعزيز الاستثمارات في قطاع المحروقات محور لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب بالرئيس الجديد لمنطقة شمال إفريقيا بالشركة، دياغو بورتوغاز الأربعاء بمقر الوزارة.وثمن الجانبان مستوى العلاقات الثنائية التاريخية مع الشركة باعتبارها شريكا استراتيجيا لتونس منذ ستينات القرن الماضي ودورها في تطوير العديد من الحقول على غرار حقل البرمة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وحضر هذا اللقاء كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان ورئيسة الديوان، عفاف شاشي الطياري ومدير عام الشركة في تونس، البرتو مالياردي إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة.