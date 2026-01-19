تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا-: المنتخب التونسي يتراجع 6 مراكز و يحتل المرتبة 47 عالميا و الثامنة قاريا
تراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بستة مراكز في أحدث تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، ليحتل المرتبة 47 عالميًا، مكتفيًا بالمركز الثامن إفريقيًا.
وجاء هذا التراجع ليضع منتخب نسور قرطاج خلف عدد من المنتخبات الإفريقية المتقدمة في سلم الترتيب، يتقدمها المنتخب المغربي الذي حافظ على صدارته القارية واحتل المرتبة الثامنة عالميًا، يليه المنتخب السنغالي في المركز الثاني إفريقيًا والـ12 عالميًا، ثم نيجيريا ثالثة إفريقيًا في المرتبة 26 عالميًا، فالجزائر رابعة في المركز 28، ومصر خامسة في المرتبة 31، وكوت ديفوار سادسة في المركز 37، ثم الكاميرون سابعة إفريقيًا والـ45 عالميًا.
ويأتي هذا التراجع في تصنيف المنتخب التونسي بعد خروجه من نهائيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 من الدور ثمن النهائي، إثر الهزيمة أمام المنتخب المالي، وهو ما انعكس سلبًا على رصيده من النقاط في التصنيف الدولي.
ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف القادم للمنتخبات يوم 1 أفريل 2026، في موعد سيحدد ملامح الترتيب الجديد بناءً على نتائج المباريات الرسمية والودية خلال الفترة المقبلة.
