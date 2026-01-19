تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا-: المنتخب التونسي يتراجع 6 مراكز و يحتل المرتبة 47 عالميا و الثامنة قاريا

تراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بستة مراكز في أحدث تصنيف أصدرهاليوم، ليحتل المرتبة، مكتفيًا بالمركزوجاء هذا التراجع ليضع منتخبخلف عدد من المنتخبات الإفريقية المتقدمة في سلم الترتيب، يتقدمها المنتخب المغربي الذي حافظ على صدارته القارية واحتل المرتبة الثامنة عالميًا، يليه المنتخب السنغالي في المركز الثاني إفريقيًا والـ12 عالميًا، ثم نيجيريا ثالثة إفريقيًا في المرتبة 26 عالميًا، فالجزائر رابعة في المركز 28، ومصر خامسة في المرتبة 31، وكوت ديفوار سادسة في المركز 37، ثم الكاميرون سابعة إفريقيًا والـ45 عالميًا.ويأتي هذا التراجع في تصنيف المنتخب التونسي بعد خروجه من نهائياتمن الدور ثمن النهائي، إثر الهزيمة أمام المنتخب المالي، وهو ما انعكس سلبًا على رصيده من النقاط في التصنيف الدولي.ومن المنتظر أن يصدرالتصنيف القادم للمنتخبات يوم، في موعد سيحدد ملامح الترتيب الجديد بناءً على نتائج المباريات الرسمية والودية خلال الفترة المقبلة.