بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: الترجي الرياضي ينهي المنافسة في المركز الخامس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696412ce0c02d1.77669271_omqignljekfhp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 21:07
      
أنهى الترجي الرياضي منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الجارية بتونس في المركز الخامس، إثر فوزه اليوم الجمعة على نادي قطر بنتيجة 3 – 2 في اللقاء الترتيبي لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وجاءت تفاصيل أشواط المباراة التي أقيمت بقصر الرياضة بالمنزه على النحو التالي:

22-25 | 25-19 | 25-22 | 24-26 | 15-10.

وتُختتم غدًا السبت بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بإجراء اللقاء الترتيبي لتحديد المركزين الثالث والرابع بين السويحلي الليبي والمحرّق البحريني، إلى جانب لقاء الدور النهائي الذي سيجمع النجم الساحلي بـالشرطة القطري.
