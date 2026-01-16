Babnet   Latest update 14:05 Tunis

الدورة الثامنة لمعرض الساحل للصناعات التقليدية من 17 الى 27 افريل 2026 بقصر المعارض بالساحل بمدينة المنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6969f7e92426a6.99958395_pkemnqlgojfih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 13:33
      
تحتضن مدينة المنستير، الدورة الثامنة لمعرض الساحل للصناعات التقليدية، وذلك من 17 الى 27 أفريل المقبل بقصر المعارض بالساحلين

وتعد هذه التظاهرة الوطنية مناسبة هامة لاكتشاف منتجات الصناعات التقليدية والابداعات والابتكارات الحرفية في اختصاصات متعددة من كل الجهات التونسية وبجودة عالية وذوق رفيع يعكس ثراء الثقافة التونسية والتنوع الحضاري عبر التاريخ


ويهدف هذا الموعد السنوي الى التعريف بالمنتجات الحرفية التونسية والترويج لها في الاسواق الوطنية والدولية وتوفير منصة تجارية تمكن الحرفيين من تنمية مبيعاتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية فضلا عن تثمين التراث الثقافي والمهارات التقليدية لمختلف الجهات التونسية


ويرمي المعرض الى تشجيع رياد الاعمال الحرفية وخاصة الشباب ودعم هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسهيل الربط بين الحرفيين والجمعيات والمؤسسات العمومية والجهات المانحة اضافة الى الترويج لمبادرات الابتكار في قطاع الصناعات التقليدية

وسيشارك في المعرض عديد الحرفيين والمؤسسات والمجمعات والجمعيات في قطاع الصناعات التقليدية للتواصل فيما بينهم وبناء علاقات شراكة مع المهنيين على غرار أصحاب المغازات المختصة الكبرى ومصدري المنتجات التقليدية ومصممي الديكور الداخلي والخارجي ومنصات البيع الرقمية والفضاءات التجارية

ويتوقع، أن يستقطب أيضا أكثر من 30 ألف زائر ومشاركة أكثر من 250 من الحرفيين من مختلف جهات البلاد الى جانب حضور الجمعيات والمجموعات النسائية ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي

ويتضمن البرنامج عروض فنية وثقافية وورشات تطبيقية وبرمجة مسابقة أحسن لمجة للاطفال من الأكلة التقليدية المحلية ومسابقة أحسن فيديو ترويجي للصناعات التقليدية اضافة الى تنظيم ندوات حول تنمية وتطوير قطاع الصناعات التقليدية ودورات تكوينية في مجالات التصرف والتسويق والتصدير والتحول الرقمي
