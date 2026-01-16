الدورة الثامنة لمعرض الساحل للصناعات التقليدية من 17 الى 27 افريل 2026 بقصر المعارض بالساحل بمدينة المنستير

تحتضن مدينة المنستير، الدورة الثامنة لمعرض الساحل للصناعات التقليدية، وذلك من 17 الى 27 أفريل المقبل بقصر المعارض بالساحلين



وتعد هذه التظاهرة الوطنية مناسبة هامة لاكتشاف منتجات الصناعات التقليدية والابداعات والابتكارات الحرفية في اختصاصات متعددة من كل الجهات التونسية وبجودة عالية وذوق رفيع يعكس ثراء الثقافة التونسية والتنوع الحضاري عبر التاريخ



ويهدف هذا الموعد السنوي الى التعريف بالمنتجات الحرفية التونسية والترويج لها في الاسواق الوطنية والدولية وتوفير منصة تجارية تمكن الحرفيين من تنمية مبيعاتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية فضلا عن تثمين التراث الثقافي والمهارات التقليدية لمختلف الجهات التونسيةويرمي المعرض الى تشجيع رياد الاعمال الحرفية وخاصة الشباب ودعم هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسهيل الربط بين الحرفيين والجمعيات والمؤسسات العمومية والجهات المانحة اضافة الى الترويج لمبادرات الابتكار في قطاع الصناعات التقليديةوسيشارك في المعرض عديد الحرفيين والمؤسسات والمجمعات والجمعيات في قطاع الصناعات التقليدية للتواصل فيما بينهم وبناء علاقات شراكة مع المهنيين على غرار أصحاب المغازات المختصة الكبرى ومصدري المنتجات التقليدية ومصممي الديكور الداخلي والخارجي ومنصات البيع الرقمية والفضاءات التجاريةويتوقع، أن يستقطب أيضا أكثر من 30 ألف زائر ومشاركة أكثر من 250 من الحرفيين من مختلف جهات البلاد الى جانب حضور الجمعيات والمجموعات النسائية ومشاريع الاقتصاد الاجتماعيويتضمن البرنامج عروض فنية وثقافية وورشات تطبيقية وبرمجة مسابقة أحسن لمجة للاطفال من الأكلة التقليدية المحلية ومسابقة أحسن فيديو ترويجي للصناعات التقليدية اضافة الى تنظيم ندوات حول تنمية وتطوير قطاع الصناعات التقليدية ودورات تكوينية في مجالات التصرف والتسويق والتصدير والتحول الرقمي