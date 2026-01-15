Babnet   Latest update 21:09 Tunis

وزارتا الفلاحة و المالية تمددان في آجال الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 20:43
      
 قرّرت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية، التمديد في آجال الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بعنوان الموسم الفلاحي 2025 / 2026 إلى غاية 30 جانفي 2026، لفائدة كافة الناشطين في الزراعات الكبرى، وفق ما جاء في بلاغ مشترك بينهما مساء اليوم الخميس.

يذكر ان هذا الصندوق كان انطلق في العمل رسميا خلال شهر اكتوبر  2019  بالاعتماد على اتفاقيتين مع وزارتي الفلاحة والمالية للشروع في إسداء العمليات التأمينية.

وتتأتى مداخيل الصندوق من ميزانية الدولة عبر منحة سنوية وبمعلوم تضامني على بعض المنتجات الفلاحية وبمساهمات المنخرطين في الصندوق .
