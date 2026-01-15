نصف نهائي بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يبلغ النهائي على حساب المحرق البحريني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6969276f36b129.04302679_fljeqomnkhpgi.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن النجم الساحلي بطاقة العبور إلى الدور النهائي للنسخة الرابعة والأربعين من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، التي تحتضنها تونس، إثر فوزه مساء اليوم الخميس على المحرق البحريني بنتيجة 3–1.



وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 20–25، 26–24، 25–22، 25–21، في مباراة نصف النهائي التي احتضنها قصر الرياضة بالمنزه.







وسيواجه النجم الساحلي في المباراة النهائية المقرّرة يوم السبت القادم على الساعة 18:00، الفريق المتأهل من نصف النهائي الثاني الذي يجمع لاحقًا مساء اليوم بين الشرطة القطري والسويحلي الليبي.

