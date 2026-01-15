Babnet   Latest update 22:14 Tunis

أريانة: برمجة تجديد شبكة الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق

Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 22:14
      
أسفرت جلسة عمل انعقدت أمس الثلاثاء بمعتمدية أريانة المدينة، عن برمجة تجديد شبكة الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق، خاصة اثر ما شهدته من انقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب.
ويأتي هذا الإجراء الذي يهم عددا من أحياء أريانة المدينة وخاصة أحياء منطقة النصر والمنازه، التي شهدت مؤخرا انقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب بسبب التقادم في بعض أجزاء الشبكة بها، وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمعتمدية أريانة.
ويشمل التدخل أنهج العهد الجديد والبوسنة والهادي نويرة وبئر الرضوان بحي النصر، ونهج الخليج العربي بالمنزه الثامن، ونهج بيرم الخامس بالمنزه 5، وشارع الورود بأريانة العليا.

وحضر الجلسة التي انعقدت بإشراف معتمد أريانة المدينة طه العبيدي، كل من الكاتبة العامة المكلفة بتسيير شؤون بلدية أريانة ومدير المصالح الفنية ببلدية أريانة وعدد من نواب المجلس المحلي بأريانة المدينة إلى جانب ممثل عن الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه بأريانة وعمد المنطقة.
