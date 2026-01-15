بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة (الدور الترتيبي) فوز قطر القطري على السيب العماني 3 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

فاز نادي قطر القطري على السيب العماني 3 - 1 لحساب الدور الترتيبي لتحديد المراكز من 5 الى 8 ضمن منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الجارية بتونس.

وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25-22 و 25-20 و19-25 و 26-24 لنادي قطر القطري.

وبهذه النتيجة سيضرب قطر القطري غدا الجمعة موعدا مع الترجي الرياضي من أجل المنافسة على المركزين الخامس والسادس.





وكان الترجي الرياضي قد فاز في وقت سابق على الاتحاد الليبي 3 - 0 .