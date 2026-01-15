حسام حسن ينتقد برمجة نصف النهائي عقب الهزيمة أمام السنغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968b466b5fd58.38731732_ofmqjgihlpenk.jpg width=100 align=left border=0>

انتقد حسام حسن، مدرّب المنتخب المصري، برمجة مباراة الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025، عقب الهزيمة أمام المنتخب السنغالي بهدف دون ردّ، مساء أمس الأربعاء.



وأوضح حسام حسن، في تصريح أعقب اللقاء، أنّ المنتخب المصري، الذي خاض مبارياته السابقة في أغادير قبل التحوّل إلى طنجة، حصل على يوم راحة أقل مقارنة بمنافسه السنغالي، وهو ما أثّر، حسب تقديره، على الجاهزية البدنية والاستعداد التكتيكي، مؤكّدًا في الوقت ذاته أنّه «لا يقدّم أعذارًا».







وأضاف المدرب المصري: «أنا راضٍ على أداء اللاعبين، وأتحمّل مسؤولية أي أخطاء»، مبرزًا أنّ المنتخب المصري خاض المباراة بالنهج نفسه الذي مكّنه من بلوغ الدور نصف النهائي. واعتبر أنّ الهدف الوحيد في اللقاء لم يكن نتيجة خطأ فردي، بل جاء إثر كرة مرتدّة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء.





كما اعتبر حسام حسن أنّ أداء المنتخبين كان متكافئًا على امتداد شوطي المباراة، مشيرًا إلى أنّ الفرص التي أتيحت للمنتخب السنغالي كانت «محدودة ودون خطورة تُذكر»، وفق تعبيره.



