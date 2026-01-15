Babnet   Latest update 10:27 Tunis

حسام حسن ينتقد برمجة نصف النهائي عقب الهزيمة أمام السنغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968b466b5fd58.38731732_ofmqjgihlpenk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 07:32 قراءة: 0 د, 57 ث
      
انتقد حسام حسن، مدرّب المنتخب المصري، برمجة مباراة الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025، عقب الهزيمة أمام المنتخب السنغالي بهدف دون ردّ، مساء أمس الأربعاء.

وأوضح حسام حسن، في تصريح أعقب اللقاء، أنّ المنتخب المصري، الذي خاض مبارياته السابقة في أغادير قبل التحوّل إلى طنجة، حصل على يوم راحة أقل مقارنة بمنافسه السنغالي، وهو ما أثّر، حسب تقديره، على الجاهزية البدنية والاستعداد التكتيكي، مؤكّدًا في الوقت ذاته أنّه «لا يقدّم أعذارًا».


وأضاف المدرب المصري: «أنا راضٍ على أداء اللاعبين، وأتحمّل مسؤولية أي أخطاء»، مبرزًا أنّ المنتخب المصري خاض المباراة بالنهج نفسه الذي مكّنه من بلوغ الدور نصف النهائي. واعتبر أنّ الهدف الوحيد في اللقاء لم يكن نتيجة خطأ فردي، بل جاء إثر كرة مرتدّة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء.


كما اعتبر حسام حسن أنّ أداء المنتخبين كان متكافئًا على امتداد شوطي المباراة، مشيرًا إلى أنّ الفرص التي أتيحت للمنتخب السنغالي كانت «محدودة ودون خطورة تُذكر»، وفق تعبيره.

وسيخوض المنتخب المصري المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث أمام المنتخب النيجيري، الذي انهزم بدوره أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح في نصف النهائي الثاني، وذلك يوم السبت القادم على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، انطلاقًا من الساعة الخامسة مساءً.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321933

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:06
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
19°-11
17°-12
16°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026