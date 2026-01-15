رئيس الجمهوريّة: إعادة بناء المرفق العمومي للصحّة بكلّ مكوّناته ،وإعادة هيكلة التغطية الاجتماعية مطلب مشروع للشّعب التونسي

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر،والرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزيّة للبلاد التونسية أمال فطوم، و رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء ريم غشام عطية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة سميّة ميلاد ،ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي ،ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة محمد زبير قيقة



وشدّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللّقاء وفق بلاغ اعلامي للرئاسة،على أنّ إعادة بناء المرفق العمومي للصحّة بكلّ مكوّناته بفكر جديد يتنزّل في إطار المطالب المشروعة للشّعب التونسي ،وعلى إعادة هيكلة التغطية الاجتماعية التي هي بدورها مطلب مشروع وحقّ من حقوق الإنسان



كما أكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة تغليب المصلحة العُليا للبلاد قبل أيّ اعتبار،وعلى مقاربة سائر القضايا انطلاقا من هذا الإيمان الرّاسخ بأنّنا نعمل من أجل أن تستعيد سائر المرافق العموميّة صحّتها وعافيتها بعد التخريب الذي أصابها على مدى عقود وعقودوتعرّض رئيس الدّولة في هذا الاجتماع إلى أنّ بعض العقبات التي تظهر بين الحين والحين يجب تجاوزها في أسرع الأوقات ،مع التحسّب حتى لا تتكرّر من جديد واستشراف موضوعي وعلمي للمستقبلكما أسدى رئيس الجمهوريّة تعليماته بالتوصّل إلى الحلول التي ينشدها الشّعب التونسي في أسرع الأوقات سواء في مستوى التغطية الاجتماعية ،أوفي توفير مخزون استراتيجي للأدوية ،إلى جانب تحسين الخدمات الصحيّة في كافّة جهات البلادوكان هذا اللّقاء مناسبة ذكّر فيها رئيس الدّولة بدور عدد غير قليل من الأطبّاء، والصيادلة، والممرّضين من الذين خلّدوا أسماءهم في التاريخ بمشاركتهم في حرب التحرير الوطنيّة من أجل الاستقلالكما ذكّر رئيس الجمهوريّة بعدد من الأساطين في الطبّ والصيدلة من الذين أسّسوا المدرسة التونسية للطبّ حتى صارت تونس قِبْلة للعديد من الطلبة غير التونسيّين، بل عنوانًا من أبرز العناوين التي يتّجه إليها الكثيرون من الخارج للعلاجوخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد مجدّدا، على أنّ معركة التحرير الوطني ستستمرّ، وعلى أنّ الإرادة راسخة للاستجابة لكلّ مطالب الشّعب التونسي دون الالتفات إلى من في قلوبهم مرض، فهؤلاء في الداخل والخارج على السّواء لا ينفع فيهم علاج ولا دواء ولا عقار،وأهمّ مضادّ لهم هو وعي الشّعب التونسي