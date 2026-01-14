وزير الشؤون الخارجية يستقبل سفير البرتغال في زيارة توديع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6967e32c58b8d6.33265064_jhgmqklpifone.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم بمقرّ الوزارة، Nuno Bello، سفير جمهورية البرتغال بتونس، الذي أدّى زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في البلاد.



وأعرب وزير الشؤون الخارجية عن ارتياحه لمتانة أواصر الصداقة التونسية البرتغالية، مشيدًا بما بذله السفير من مجهودات خلال فترة اعتماده بتونس في سبيل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين، ومتمنّيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.







ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع تونس والبرتغال، والتأكيد على الرغبة المشتركة في مزيد دعمها، خاصة عبر:





* إعطاء دفع جديد لتبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى،

* العمل على تطوير التعاون والشراكة في مختلف المجالات،

* لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التعاون الأكاديمي.



من جانبه، عبّر السفير البرتغالي عن امتنانه لما حظي به من مساندة طيلة أدائه لمهامه في تونس، مؤكّدًا حرص بلاده على الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، بما يعزّز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراضالتي تجمع تونس والبرتغال، والتأكيد على، خاصة عبر:* إعطاء* العمل علىفي مختلف المجالات،* لا سيما، إضافة إلىمن جانبه، عبّر السفير البرتغالي عنطيلة أدائه لمهامه في تونس، مؤكّدًا، بما يعزّز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.