كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي سفيرة فرنسا لدى تونس

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيّاد، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، سفيرة فرنسا لدى تونس "آن غيغان".



ومثّل اللقاء مناسبةً تمّ خلالها التأكيد على متانة الروابط التي تجمع البلدين، والفرص المتاحة لدعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرفع في مختلف المجالات، لا سيّما منها الاقتصاديّة والتنمويّة، على قاعدة الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.







وتمّ في هذا الإطار، استعراض الاستحقاقات الثنائيّة المُقبلة وسبل الإعداد المحكم لها وإنجاحها.