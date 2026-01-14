Babnet   Latest update 19:40 Tunis

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6967d8e58891d8.66014566_kinhlqoejpgfm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 18:56
      
استقبل خالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، Bryan J. Ellis نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقية، وذلك بحضور Bill Bazzi وعدد من المسؤولين من الجانبين.



تثمين الشراكة وتعزيز الجاهزية

ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه وتنويع مجالاته. وأشاد وزير الدفاع الوطني بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر، معربًا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حققها برنامج التعاون العسكري المشترك.


وأبرز الوزير المستوى المتقدّم الذي بلغته العلاقات العسكرية، وما تُرجم عنه من زيارات متتالية لكبار المسؤولين الأمريكيين إلى تونس، وتسليم تجهيزات ومعدّات عسكرية، من بينها طائرة C-130، بما ساهم في تعزيز الجاهزية العملياتية والقدرات العسكرية للجيش الوطني.
خارطة طريق 2020–2030 ومواجهة التهديدات غير التقليدية

وأكد وزير الدفاع أهمية متابعة مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة التونسية–الأمريكية، ومواصلة تنفيذ خارطة طريق التعاون العسكري 2020–2030، لا سيما في ما يتعلّق بـتطوير وبناء القدرات العملياتية وتعزيز الإمكانيات اللوجستية الملائمة لمواجهة التهديدات غير التقليدية، على غرار الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والإرهاب والتهريب وتجارة المخدرات.

تأكيد أمريكي على دعم الشراكة الاستراتيجية

من جهته، عبّر نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي عن سعادته بهذا اللقاء، معتبرًا إيّاه فرصة لتأكيد عمق ومتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، ومشيدًا بمستوى التعاون القائم. وأبدى استعداد بلاده لـمزيد تطوير التعاون وتحيين خارطة الطريق المشتركة بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنّ تونس تُعدّ شريكًا استراتيجيًا، وهي من أبرز البلدان الإفريقية التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات تعاون مميّزة ضاربة في التاريخ، قائمة على توافق الرؤى وفي كنف الثقة والاحترام المتبادلين.

دعم القدرات ودور إقليمي

وأكد التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة دعم قدرات الجيش التونسي وتطوير جاهزيته العملياتية في مجالات الإسناد اللوجستي والتكوين وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية والتقنية، بما يعزّز مكانة تونس كقطب إقليمي للتدريب والتكوين وكمُصدّر للأمن وعامل استقرار أساسي في المنطقة.
