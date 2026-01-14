المجلس الوطني للجهات والأقاليم يستقبل أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026–2030
استقبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة عماد الدربالي، أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة، وذلك بمناسبة حضورهم أشغال لجنة مخططات التنمية والمشاريع الكبرى، في إطار الاستعداد لإنجاح مخطط التنمية 2026–2030.
تثمين الجهود والاستماع إلى المشاغل
وتوجّه رئيس المجلس بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى أعضاء مجالس الأقاليم، مشيدًا بالمجهودات المتواصلة والمسؤولة التي يبذلونها من أجل إنجاح مخطط التنمية، ومؤكدًا أنّ هذه الجهود تمثّل حجر الزاوية في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على القرب من المواطن، والإنصات لانشغالاته، وتحويل تطلعاته المشروعة إلى برامج ومشاريع قابلة للإنجاز.
ومن خلالهم، وجّه رئيس المجلس تحية تقدير واعتزاز إلى كافة أعضاء المجالس المحلية والجهوية، مثمّنًا ما يقومون به من أعمال ترمي إلى النهوض بالجهات والأقاليم، ودفع عجلة التنمية، والاستجابة الفعلية لانتظارات المواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
