المجلس الوطني للجهات والأقاليم يستقبل أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026–2030

استقبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة عماد الدربالي، أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة، وذلك بمناسبة حضورهم أشغال لجنة مخططات التنمية والمشاريع الكبرى، في إطار الاستعداد لإنجاح مخطط التنمية 2026–2030.



تثمين الجهود والاستماع إلى المشاغل



مقاربة تشاركية وفق دستور 25 جويلية



وحدة الدولة وعدالة التنمية



وتوجّه رئيس المجلس بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى أعضاء مجالس الأقاليم، مشيدًا بالمجهودات المتواصلة والمسؤولة التي يبذلونها من أجل إنجاح مخطط التنمية، ومؤكدًا أنّ هذه الجهود تمثّلفي إرساءتقوم على القرب من المواطن، والإنصات لانشغالاته، وتحويل تطلعاته المشروعة إلىومن خلالهم، وجّه رئيس المجلس تحية تقدير واعتزاز إلى، مثمّنًا ما يقومون به من أعمال ترمي إلى، ودفع عجلة التنمية، والاستجابة الفعلية لانتظارات المواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.وأكد عماد الدربالي أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيواصل تحمّللإنجاح مخطط التنمية في صيغته الجديدة، وذلك وفقنصّ عليها، تقوم على القطع مع منطق، وتؤسّس لمسار تنموي قاعدي يكرّس، وفي تحديد أولوياته وخياراته بحسب حاجياته الحقيقية واستحقاقاته المشروعة.وشدّد رئيس المجلس على أنّ هذا التوجّه يندرج في إطار، ويعزّز استمرارية مسارها في، بما يضمنويكرّس، ويفتح آفاق مرحلة جديدة من البناء والتشييد تستجيب لتضحيات الشعب التونسي وتطلعاته نحو