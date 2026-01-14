Babnet   Latest update 07:05 Tunis

رئيس الجمهورية يتسلّم التقرير النهائي لفريق العمل المكلّف بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69672d3be67af4.11599736_knfeigjqolpmh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 00:42
      
تسّلم رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، الثلاثاء، التقرير النهائي لفريق العمل المكلّف بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس واطّلع على التّوصيات الواردة فيه، وذلك لدى إشرافه على اجتماع فريق العمل المذكور، بقصر قرطاج.
وأكّد رئيس الدولة حرصه على اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة خصوصًا في جوانبها الفنية والماليّة والهيكليّة لوضع حدّ لمصادر التلوّث في مدينة قابس إلى حين وضع استراتيجية كاملة على المستوى الوطني، حسب بلاغ صادر في حدود منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، عن رئاسة الجمهورية.


كما شدّد على أنّه "لن يتم تخييب آمال الشعب في كلّ مكان وسيتمّ العمل على تحقيق انتظاراته في العيش في بيئة آمنة وسليمة خالية من كلّ الانبعاثات".

ويتكوّن فريق العمل المكلّف، حسب البلاغ، من كل من:

- علي بن حمود، مهندس بيتروكيميائي ورئيس الفريق.
- سامية بن علي، أستاذة محاضرة في الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.
- حميدة كواص، أستاذة محاضرة في أمراض الرئة والحساسيّة ورئيسة قسم بالمستشفى الجامعي بقابس.
- رفيق العوادي، مدير دراسات وإنجاز متقاعد من المجمع الكيميائي.
- محمد صالح النجّار، مدير عام متقاعد من المجمع الكيميائي.
- محمد بن شرادة، مدير عام متقاعد من المجمع الكيميائي.
- نور الدين الرّاشدي، مدير متقاعد من المجمع الكيميائي.
