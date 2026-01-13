غرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي تنظم يوم 16 جانفي 2026 بنابل حفل الاطلاق الرسمي لمشروع "CLUSTERATLAS4MED"

تنظّم غرفة التّجارة والصّناعة للوطن القبلي، الجمعة 16 جانفي 2026 بنابل، حفل الإطلاق الرّسمي لمشروع "CLUSTERATLAS4MED" المُخصّص لتطوير السّياحة الرّيفية والتّحوّل الرّقمي والاستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسّط.



ويهدف هذا المشروع، المُموّل من طرف برنامج التعاون عبر الحدود "Interreg NEXT MED"، إلى تعزيز القدرة التنافسية والمرونة والاستدامة لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال السياحة الريفية بالبحر الأبيض المتوسط من خلال توظيف الابتكار والتحول الرقمي كأدوات لتنمية الوجهات السياحية.



وسيجمع هذا اللقاء ممثلين عن وزارة السّياحة والهياكل التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الداعمة للمشروع، مع عدد من الجهات الاقتصادية الفاعلة، إضافة الى خبراء وطنيين ودوليين في مجال الاقتصاد والسياحة والقطاعات ذات الصلة لمناقشة تحديات الرقمنة، والابتكار، وتعزيز التراث الطبيعي والثقافي بتونس.ومشروع CLUSTERATLAS4MED"" هو مبادرة أوروبية متوسطية تهدف الى تعزيز السياحة الريفية المستدامة في منطقة المتوسط من خلال تطوير تكتلات (Clusters) رقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في التحول الأخضر والرقمي وإنشاء شبكة بيانات (Atlas) لتوجيه السياسات وتوفير خدمات مخصصة وتدريب للفاعلين في القطاع.ويجمع المشروع، 8 شركاء رئيسيين و6 مرتبطين من 7 بلدان هي إيطاليا ومالطا وإسبانيا واليونان ومصر وتونس وتركيا، لإنشاء (Meta-cluster) يربط الفاعلين العامين والخاصين لدعم الابتكار والاستدامة.ويعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED)، وفق ما ورد على موقعه، الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.وسيواصل هذا البرنامج، الذي يأتي بناءً على خبرات ونتائج برامج التعاون عبر الحدود في حوض المتوسط ​​(CBC) لآلية الجوار الأوروبية (2007-2013) والآلية الأوروبية للجوار (2014-2020)، تعزيز التعاون الأورومتوسطي للفترة 2021-2027 في إطار سياسة التماسك للاتحاد الأوروبي وأداة "Interreg" المحددة التي تدعم التعاون الإقليمي الأوروبي عبر المناطق والبلدان.