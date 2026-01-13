Babnet   Latest update 15:40 Tunis

كأس أمم إفريقيا 2025: شيل يؤكد أن مواجهة المغرب ونيجيريا ستُحسم على تفاصيل دقيقة

Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 14:40
      
أكد مدرب المنتخب النيجيري إريك شيل أن المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده والمنتخب المغربي، مساء غد الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا، ستكون مواجهة قوية ومتوازنة «ستطبعها الندية».

وأوضح شيل، خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الثلاثاء، أن المباراة التي ستحتضنها أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله تمثل «قمة كروية كبيرة ستبقى راسخة في ذاكرة هذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم»، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي يضم عناصر قادرة على صنع الفارق في أي لحظة.


وشدد مدرب نيجيريا على أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب يفرض الجاهزية الكاملة، قائلا إن «العاملين البدني والذهني سيكونان حاسمين، ولا مجال لترك أي تفصيل للصدفة في مباراة من هذا الحجم».


وفي تعليقه على غياب قائد المنتخب ويلفريد نديدي، اعتبر شيل أن الغياب «مخيب للآمال»، نظرا لقيمة اللاعب داخل المجموعة، مؤكدا في المقابل أن الفريق «قادر على مواصلة تقديم أداء جماعي متوازن رغم هذه الغيابات».

من جانبه، أكد الدولي النيجيري أليكس إيوبي أن المنتخب النيجيري يدرك صعوبة المهمة أمام منتخب البلد المنظم، مبرزا أن «وحدة اللاعبين وجرأتهم داخل الملعب يمكن أن تصنع الفارق».

وأضاف إيوبي أن «التركيز منصب بالكامل على هذه المباراة»، مشيرا إلى أن المنتخب النيجيري «استعد جيدا وهو جاهز لخوض التحدي أمام منتخب مغربي قوي وعنيد».

وتندرج هذه المواجهة ضمن نصف نهائي البطولة القارية، في لقاء يُنتظر أن يشهد تنافسا شديدا بين منتخبين يطمحان لبلوغ المباراة النهائية ومواصلة المشوار نحو التتويج القاري.
