بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم، التي ستُجرى يومي السبت 17 والأحد 18 جانفي، انطلاقًا من الساعة 14:00، وذلك على النحو التالي:
السبت 17 جانفي
المجموعة الثانيةملعب فرحات حشاد بأريانة
* جمعية أريانة – القلعة الرياضية
ملعب جندوبة الاصطناعي
* جندوبة الرياضية – مستقبل القصرين
ملعب قصور الساف
* اتحاد قصور الساف – تقدّم ساقية الداير
ملعب بوشمّة
* أمل بوشمّة – قوافل قفصة
ملعب سيدي بوزيد
* أولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين
ملعب الرديف
* هلال الرديف – نسر جلمة
المجموعة الأولىملعب الشابة
* هلال الشابة – سكك الحديد الصفاقسي
ملعب 2 مارس بصفاقس
* محيط قرقنة – سبورتينغ بن عروس
الأحد 18 جانفي
المجموعة الثانيةملعب قربة
* النادي القربي – الملعب القابسي
المجموعة الأولىملعب حمودة الحدّاد بمقرين
* جمعية مقرين – هلال مساكن
ملعب حمّام الأنف
* نادي حمّام الأنف – مكارم المهدية
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – بعث بوحجلة
ملعب حمّام سوسة
* أمل حمّام سوسة – كوكب عقارب
ملعب نجيب الخطّاب بتطاوين
* اتحاد تطاوين – اتحاد بوسالم
