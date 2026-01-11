Babnet   Latest update 19:14 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 18:37 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم، التي ستُجرى يومي السبت 17 والأحد 18 جانفي، انطلاقًا من الساعة 14:00، وذلك على النحو التالي:

السبت 17 جانفي


المجموعة الثانية

ملعب فرحات حشاد بأريانة


* جمعية أريانةالقلعة الرياضية

ملعب جندوبة الاصطناعي

* جندوبة الرياضيةمستقبل القصرين

ملعب قصور الساف

* اتحاد قصور السافتقدّم ساقية الداير

ملعب بوشمّة

* أمل بوشمّةقوافل قفصة

ملعب سيدي بوزيد

* أولمبيك سيدي بوزيدسبورتينغ المكنين

ملعب الرديف

* هلال الرديفنسر جلمة

المجموعة الأولى

ملعب الشابة

* هلال الشابةسكك الحديد الصفاقسي

ملعب 2 مارس بصفاقس

* محيط قرقنةسبورتينغ بن عروس

الأحد 18 جانفي

المجموعة الثانية

ملعب قربة

* النادي القربيالملعب القابسي

المجموعة الأولى

ملعب حمودة الحدّاد بمقرين

* جمعية مقرينهلال مساكن

ملعب حمّام الأنف

* نادي حمّام الأنفمكارم المهدية

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبةبعث بوحجلة

ملعب حمّام سوسة

* أمل حمّام سوسةكوكب عقارب

ملعب نجيب الخطّاب بتطاوين

* اتحاد تطاويناتحاد بوسالم
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321710

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
16°-9
19°-8
20°-9
17°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026