Babnet   Latest update 12:34 Tunis

محمد صلاح يصبح أول لاعب يسجل في 11 منتخبا في كأس الأمم الأفريقية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5faf7475c9efa3.55315754_gfqhkjmeiolpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 12:19 قراءة: 0 د, 58 ث
      
حقق محمد صلاح قائد مصر رقما قياسيا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بتسجيله في مرمى 11 ‌منتخبا مختلفا في البطولة القارية، بعدما هز شباك كوت ديفوار في دور الثمانية يوم السبت.
وجعل صلاح هداف ليفربول النتيجة 3-1 في الدقيقة 52، قبل أن يسجل جيلا دوي الهدف الثاني لكوت ديفوار.


وفض قائد مصر شراكته مع أندريه أيو جناح غانا وصمويل إيتو هداف الكاميرون السابق وديديه دروغبا قائد كوت ديفوار السابق الذين سجلوا في شباك 10 منتخبات مختلفة.
وسبق أن سجل أمام غانا ‌وبوركينا فاسو في كأس الأمم 2017 والكونغو الديمقراطية وأوغندا عام 2019 وغينيا بيساو والمغرب في نسخة 2021 وأمام موزامبيق في البطولة الماضية قبل أن يهز شباك زيمبابوي وجنوب أفريقيا ‍وبنين في البطولة الحالية.
ورفع صلاح عدد أهدافه في تاريخ البطولة إلى 11 هدفا متساويا مع مدربه الحالي حسام حسن، ليكون على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لهداف مصر التاريخي في البطولة حسن الشاذلي.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات أن صلاح ‌هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في كأس الأمم منذ ظهوره للمرة الأولى عام 2017.
وتلعب مصر أمام السنغال في الدور قبل النهائي، في إعادة لنهائي نسخة عام 2021، يوم الأربعاء، بينما يواجه المغرب مستضيف البطولة منافسه نيجيريا من أجل بلوغ النهائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321687

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:24
15:03
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
16°-9
19°-8
18°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026