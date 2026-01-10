Babnet   Latest update 23:10 Tunis

دورة إسبانيا الدولية ... المنتخب التونسي ينقاد إلى الخسارة الثانية تواليًا أمام نظيره الإسباني (28-37)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6962c29b26af82.75063583_qopleihfgjmkn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 22:19 قراءة: 1 د, 14 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد أمام المنتخب الإسباني لكرة اليد بنتيجة 28-37، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت بقاعة Navarra Arena بمدينة بامبلونا، ضمن منافسات النسخة الخمسين من دورة إسبانيا الدولية.

وتُعدّ هذه الهزيمة الثانية على التوالي للمنتخب التونسي في المجموعة الأولى، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب السلوفاكي لكرة اليد بنتيجة 30-35.


وأنهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثالث والأخير للمجموعة الأولى، ليلاقي في إطار الدور الترتيبي المنتخب الإيراني لكرة اليد، متذيّل ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضًا المنتخب المصري لكرة اليد والمنتخب البرتغالي لكرة اليد.


وفي المقابل، سيجمع الدور النهائي للدورة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، بينما سيواجه المنتخب المصري نظيره السلوفاكي من أجل تحديد المركز الثالث.

ويأتي هذا التربص في إطار استعدادات المنتخب التونسي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، المقررة برواندا من 21 إلى 31 جانفي، حيث سيخوض الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات غينيا والكاميرون وكينيا.

النتائج

المجموعة الأولى

الخميس 8 جانفي 2026
إسبانيا – سلوفاكيا: 43-26

الجمعة 9 جانفي 2026
تونس – سلوفاكيا: 30-35

السبت 10 جانفي 2026
تونس – إسبانيا: 28-37

الترتيب

1. إسبانيا: 4 نقاط / لعب 2
2. سلوفاكيا: 2 نقاط / لعب 2
3. تونس: 0 نقاط / لعب 2

المجموعة الثانية

الخميس 8 جانفي 2026
مصر – البرتغال: 31-31

الجمعة 9 جانفي 2026
البرتغال – إيران: 41-20

السبت 10 جانفي 2026
إيران – مصر: 43-24

الترتيب

1. البرتغال: 3 نقاط / لعب 2
2. مصر: 3 نقاط / لعب 2
3. إيران: 0 نقاط / لعب 2
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321664

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Egypte CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 10 جانفي 2026 | 21 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:24
15:02
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet14°
12° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-12
14°-10
16°-8
19°-8
18°-8
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026