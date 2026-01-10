دورة إسبانيا الدولية ... المنتخب التونسي ينقاد إلى الخسارة الثانية تواليًا أمام نظيره الإسباني (28-37)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6962c29b26af82.75063583_qopleihfgjmkn.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد أمام المنتخب الإسباني لكرة اليد بنتيجة 28-37، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت بقاعة Navarra Arena بمدينة بامبلونا، ضمن منافسات النسخة الخمسين من دورة إسبانيا الدولية.



وتُعدّ هذه الهزيمة الثانية على التوالي للمنتخب التونسي في المجموعة الأولى، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب السلوفاكي لكرة اليد بنتيجة 30-35.







وأنهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثالث والأخير للمجموعة الأولى، ليلاقي في إطار الدور الترتيبي المنتخب الإيراني لكرة اليد، متذيّل ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضًا المنتخب المصري لكرة اليد والمنتخب البرتغالي لكرة اليد.





وفي المقابل، سيجمع الدور النهائي للدورة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، بينما سيواجه المنتخب المصري نظيره السلوفاكي من أجل تحديد المركز الثالث.



ويأتي هذا التربص في إطار استعدادات المنتخب التونسي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، المقررة برواندا من 21 إلى 31 جانفي، حيث سيخوض الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات غينيا والكاميرون وكينيا.



النتائج

المجموعة الأولى

الخميس 8 جانفي 2026

إسبانيا – سلوفاكيا: 43-26



الجمعة 9 جانفي 2026

تونس – سلوفاكيا: 30-35



السبت 10 جانفي 2026

تونس – إسبانيا: 28-37



الترتيب



1. إسبانيا: 4 نقاط / لعب 2

2. سلوفاكيا: 2 نقاط / لعب 2

3. تونس: 0 نقاط / لعب 2



المجموعة الثانية

الخميس 8 جانفي 2026

مصر – البرتغال: 31-31



الجمعة 9 جانفي 2026

البرتغال – إيران: 41-20



السبت 10 جانفي 2026

إيران – مصر: 43-24



الترتيب



1. البرتغال: 3 نقاط / لعب 2

2. مصر: 3 نقاط / لعب 2

3. إيران: 0 نقاط / لعب 2