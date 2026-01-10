مصر تهزم كوت ديفوار وتتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

تأهّل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي.



وضرب المنتخب المصري موعدًا في الدور نصف النهائي مع منتخب السنغال، في لقاء مقرر إجراؤه يوم الأربعاء المقبل.



وسجّل المنتخب المصري هدفه الأول مبكرًا عن طريقفي الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة مناستغلها اللاعب بانفراد تام بالحارس، واضعًا الكرة في الشباك.وأضافالهدف الثاني في الدقيقة 32، إثر عرضية دقيقة منحوّلها برأسه داخل المرمى.وقلّص منتخب كوت ديفوار الفارق في الدقيقة 40، بعد تنفيذ ركلة حرة ارتطمت بالمدافعقبل أن تستقر في شباك الحارسوفي الشوط الثاني، عزّز محمد صلاح تقدّم المنتخب المصري بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعد تمريرة جديدة من إمام عاشور، أنهاها بتسديدة مباشرة في الشباك.وجاء الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 73 عن طريق، مستغلًا كرة ارتدت من دفاع المنتخب المصري، ليضعها داخل المرمى.وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة القارية، مؤكّدًا حضوره في المراحل المتقدمة ومنافسته على اللقب.