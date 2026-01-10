Babnet   Latest update 23:10 Tunis

مصر تهزم كوت ديفوار وتتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6962c0a2ab0826.81962307_poqgfknlheimj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 10 Janvier 2026
      
تأهّل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وضرب المنتخب المصري موعدًا في الدور نصف النهائي مع منتخب السنغال، في لقاء مقرر إجراؤه يوم الأربعاء المقبل.


وسجّل المنتخب المصري هدفه الأول مبكرًا عن طريق عمر مرموش في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة من إمام عاشور استغلها اللاعب بانفراد تام بالحارس، واضعًا الكرة في الشباك.


وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32، إثر عرضية دقيقة من محمد صلاح حوّلها برأسه داخل المرمى.

وقلّص منتخب كوت ديفوار الفارق في الدقيقة 40، بعد تنفيذ ركلة حرة ارتطمت بالمدافع أحمد فتوح قبل أن تستقر في شباك الحارس محمد الشناوي.

وفي الشوط الثاني، عزّز محمد صلاح تقدّم المنتخب المصري بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعد تمريرة جديدة من إمام عاشور، أنهاها بتسديدة مباشرة في الشباك.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 73 عن طريق جيلا دوي، مستغلًا كرة ارتدت من دفاع المنتخب المصري، ليضعها داخل المرمى.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة القارية، مؤكّدًا حضوره في المراحل المتقدمة ومنافسته على اللقب.
