بطولة الاندية العربية للكرة الطائرة: الشرطة القطري يفوز على مجيس العماني 3-1

فاز الشرطة القطري، مساء السبت، على مجيس العماني بنتيجة 3-1 (26-24، 18-25، 25-17، 25-21)، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي 2026 بمشاركة 11 فريقًا.



المجموعة الأولى





السبت 10 جانفي 2026



* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)



* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)



الجمعة 9 جانفي 2026



* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3

* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0



الخميس 8 جانفي 2026



* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3

* السيب العماني – قطر القطري: 2-3



الترتيب



* قطر القطري: 5 نقاط / لعب 2

* الترجي الرياضي: 3 نقاط / لعب 1

* السويحلي الليبي: 3 نقاط / لعب 2

* السيب العماني: 1 نقطة / لعب 2

* تاجنانت الجزائري: 0 نقطة / لعب 1



المجموعة الثانية

السبت 10 جانفي 2026



* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1

* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)



الجمعة 9 جانفي 2026



* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3

* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1



الخميس 8 جانفي 2026



* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3

* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0



الترتيب



* النجم الساحلي: 9 نقاط / لعب 3

* الشرطة القطري: 6 نقاط / لعب 3

* المحرق البحريني: 3 نقاط / لعب 3

* مجيس العماني: 3 نقاط / لعب 3

* الاتحاد الليبي: 3 نقاط / لعب 2

* القوات الفلسطينية: 0 نقطة / لعب 2



بقية برنامج المقابلات

الأحد 11 جانفي 2026



المجموعة الثانية



* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)



المجموعة الأولى



* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)

* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)



الإثنين 12 جانفي 2026



المجموعة الثانية



* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)



المجموعة الأولى



* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)

