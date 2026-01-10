بطولة الاندية العربية للكرة الطائرة: الشرطة القطري يفوز على مجيس العماني 3-1
فاز الشرطة القطري، مساء السبت، على مجيس العماني بنتيجة 3-1 (26-24، 18-25، 25-17، 25-21)، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي 2026 بمشاركة 11 فريقًا.
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
السبت 10 جانفي 2026
* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)
* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)
الجمعة 9 جانفي 2026
* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3
* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0
الخميس 8 جانفي 2026
* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3
الترتيب
* قطر القطري: 5 نقاط / لعب 2
* الترجي الرياضي: 3 نقاط / لعب 1
* السويحلي الليبي: 3 نقاط / لعب 2
* السيب العماني: 1 نقطة / لعب 2
* تاجنانت الجزائري: 0 نقطة / لعب 1
المجموعة الثانيةالسبت 10 جانفي 2026
* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1
* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)
الجمعة 9 جانفي 2026
* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1
الخميس 8 جانفي 2026
* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0
الترتيب
* النجم الساحلي: 9 نقاط / لعب 3
* الشرطة القطري: 6 نقاط / لعب 3
* المحرق البحريني: 3 نقاط / لعب 3
* مجيس العماني: 3 نقاط / لعب 3
* الاتحاد الليبي: 3 نقاط / لعب 2
* القوات الفلسطينية: 0 نقطة / لعب 2
بقية برنامج المقابلاتالأحد 11 جانفي 2026
المجموعة الثانية
* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)
المجموعة الأولى
* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)
الإثنين 12 جانفي 2026
المجموعة الثانية
* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى
* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)
* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321654