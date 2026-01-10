Babnet   Latest update 15:35 Tunis

بلدية منزل بوزلفة تفتح استشارة وطنية لتركيز وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/intajkahrabaaaaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 14:24
      
أعلنت بلدية منزل بوزلفة (ولاية نابل)، عن فتح استشارة وطنية لتركيز وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، في خطوة تندرج ضمن معاضدة الجهود الوطنية لتعزيز الاستقلال الطاقي والحدّ من كلفة استهلاك الطاقة في الفضاءات العمومية.

ودعت البلدية، وفق بلاغ صادر عنها، الشركات والمجامع المختصة والمرخص لها من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمشاركة في هذه الاستشارة (عدد 02/2026) عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونابس" وحددت يوم 28 جانفي 2026 كآخر أجل لتقديم العروض.


وتأتي هذه المبادرة في ظلّ استراتيجية وطنية تهدف إلى دفع الجماعات المحلية نحو الانخراط في "الانتقال الطاقي".


ووفقاً لتقارير وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، تمثل معاليم استهلاك الكهرباء (خاصة التنوير العمومي) عبئاً ثقيلاً على ميزانيات البلديات، حيث تستأثر بنسبة تتراوح بين 30% و 40% من نفقات التسيير في أغلب البلديات التونسية.

وتتمثل أهداف الاستراتيجية البلدية للطاقة الشمسية في تخفيف الأعباء المالية اذ يتيح نظام "الإنتاج الذاتي" للبلديات تقليص فاتورة الكهرباء بشكل جذري، مما يسمح بإعادة توجيه تلك الأموال نحو مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

كما ترمي هذه الاستراتيجية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية عبر المساهمة في تنفيذ "المساهمة المحددة وطنياً للتقليص من الانبعاثات الغازية بنسبة 45% بحلول سنة 2030.

وتعدّ تونس من الدول الرائدة إقليمياً في وضع إطار قانوني يشجع البلديات على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء والغاز، وهو ما بدأت تجسده عدة بلديات عبر البلاد من خلال شراكات مع القطاع الخاص أو بتمويلات من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
