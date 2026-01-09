Babnet   Latest update 21:11 Tunis

مدنين: مشروع القطب التكنولوجي بجرجيس يدخل مرحلة جديدة نحو تجسيده بعد صدور قرار تغيير صبغة الأرض في الرائد الرسمي

 دخل مشروع القطب التكنولوجي بجرجيس من ولاية مدنين مرحلة جديدة في اتجاه تجسيده واقعا، إثر صدور قرار تغيير صبغة أرض المشروع في الرائد الرسمي للبلاد التونسية في موفى شهر ديسمبر الماضي، لتنطلق مراحل جديدة يتطلبها الانجاز منها انطلاق اجراء محادثات مع المستثمرين، واعداد دراسات معمقة، وتكثيف اجتماعات فريق العمل، وذلك خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية، وفق المدير العام للقطب رياض بن خليفة.
وأضاف أنّه بعد القرار المشترك بين وزارتي الفلاحة والتجهيز بتغيير صبغة الأرض، سيرتفع نسق المشروع في اتجاه الانطلاق الفعلي، وخاصة بعد الاغلاق المالي، ليرى هذا المشروع النور بعد عدة سنوات من الانتظار، ويحقّق أهدافه في خلق فرص شغل، وإحداث ديناميكية جديدة، ودعم التنمية المستدامة بالجهة، من خلال توفير الطاقة البديلة والمياه، وتطوير الفلاحة البيولوجية، وخلق القيمة المضافة.
ويتكوّن هذا المشروع من عدّة مكوّنات منها فضاء للتكوين يحتوي مدرسة للمهندسين ذات اختصاصات لها علاقة بالطاقات المتجددة، ومنطقة صناعية غير ملوثة، وفضاء للتجارب، وانشطة فلاحية جديدة، ومحضنة مؤسسات، الى جانب مساحات للانتاج الفلاحي البيولوجي، فضلا عن اعتماد تحلية مياه البحر صلب المشروع، واستعمال المياه المحلاة لانتاج منتجات فلاحية ذات قيمة عالية، وانجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات.

الجمعة 09 جانفي 2026
