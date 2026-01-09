تأخير محاكمة برهان بسيس والمحامية دليلة مصدق لجلسة 23 جانفي للمحاكمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692578d9d542a9.85338771_lpgejhqnkfmio.jpg width=100 align=left border=0>

أخّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 9 جانفي 2026، محاكمة المحامية دليلة مصدّق و الاعلامي برهان بسيس إلى جلسة 23 جانفي الجاري.



ويأتي قرار التأجيل في إطار القضية المتعلّقة بتصريحات إعلامية كانت قد أدلت بها دليلة مصدّق خلال شهر نوفمبر 2023 ضمن برنامج إعلامي قدّمه برهان بسيس، وتطرّقت فيه إلى ما يُعرف بـ قضية التآمر على أمن الدولة.





