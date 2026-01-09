Babnet   Latest update 16:23 Tunis

تأخير محاكمة برهان بسيس والمحامية دليلة مصدق لجلسة 23 جانفي للمحاكمة

Publié le Vendredi 09 Janvier 2026
      
أخّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 9 جانفي 2026، محاكمة المحامية دليلة مصدّق و الاعلامي برهان بسيس إلى جلسة 23 جانفي الجاري.

ويأتي قرار التأجيل في إطار القضية المتعلّقة بتصريحات إعلامية كانت قد أدلت بها دليلة مصدّق خلال شهر نوفمبر 2023 ضمن برنامج إعلامي قدّمه برهان بسيس، وتطرّقت فيه إلى ما يُعرف بـ قضية التآمر على أمن الدولة.

