Babnet   Latest update 23:34 Tunis

المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695edb4b95d821.43930236_jqmflpogkhien.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 23:16 قراءة: 0 د, 46 ث
      
طالب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الأربعاء، السعودية بالإفراج الفوري عن وفدها الذي قال أنه "معتقل" في الرياض.

وجاء في بيان نشره المجلس الانتقالي الجنوبي: "السعودية اعتقلت تعسفيا وفدنا المكون من 50 شخصا ونحملها مسؤولية سلامتهم".



وأضاف: "المجلس الانتقالي يطالب السعودية بالإفراج الفوري عن وفدها المعتقل في الرياض، أفعال السعودية تؤكد أنها لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها".


وتابع: "نتمسك بخارطة طريق 2 جانفي لإجراء استفتاء شعبي لتقرير مستقبل الجنوب خلال عامين".

كما أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن عيدروس الزبيدي موجود في عدن، وطالب المجلس بوقف القصف وضمان سلامة وفده في الرياض كشرط لأي حوار جاد. وجاء ذلك بعد قصف السعودية للضالع وإعلانها أن الزبيدي غادر إلى جهة مجهولة.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أعلن إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس، متهما إياه بارتكاب الخيانة العظمى، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، وأحاله على النائب العام لإجراء التحقيق.

وكان من المقرر أن يتوجه عيدروس الزبيدي إلى السعودية التي دعت إلى مؤتمر بشأن اليمن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321523

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet13°
9° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-9
16°-8
18°-8
15°-10
15°-11
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026