المنظمة الدولية للهجرة تسجل زيادة بـ28 بالمائة خلال سنة 2025 في العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين مقارنة بسنة 2024

Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 17:37
      
سجّلت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، خلال سنة 2025 رقما قياسيا في مجال مساعدة المهاجرين الذين قادتهم رحلات الهجرة الى تونس وعودتهم الطوعية الى بلدانهم الاصلية وإعادة الادماج حيث بلغ 8853 مهاجرا محققة بذلك زيادة بنسبة 28 بالمائة مقارنة بسنة 2024 حسب ما أفادت به المنظمة في بلاغ لها.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أنه ينضاف الى هذا الرقم 103 من طالبي اللجوء واللاجئين الذين تمّكنوا من الاستفادة من برامج إعادة التوطين في خمسة بلدان، لافتة الى أن هذا النشاط يتنزل في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الادماج للمنظمة الدولية للهجرة في تونس.


ولفتت المنظمة الى أن برنامج المساعدة على العودة الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة يقدم نهجا متكاملا يهدف إلى ضمان إعادة إدماج المستفيدين بشكل مستدام، مضيفة أنه يتم تقديم هذه المساعدة مباشرة للمهاجرين العائدين على شكل مساعدة مخصصة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة لكل شخص مع الاخذ في عين الاعتبار المسار الشخصي للمستفيد على غرار قدراته ونقاط ضعفه وظروف عودته.


وبيّنت أن عمليات العودة شملت 27 دولة كمقصد خلال سنة 2025 ونُظمت هذه العمليات عبر 22 رحلة مستأجرة و368 رحلة تجارية مضيفة أن هذه العمليات تأتي نتيجة تعاون وثيق ومنسق مع السلطات التونسية المختصة، والسفارات والقنصليات والسلطات في بلدان المنشأ فضلا عن بعثات المنظمة الدولية للهجرة التي عملت جميعها بشكل منسق لمرافقة المهاجرين طوال رحلتهم نحو العودة وإعادة الادماج.

وأشارت الى أن هذا التعاون متعدد الاطراف مع شركائها المختلفين يشكل ركيزة أساسية في نهج المنظمة الدولية للهجرة نحو حوكمة هجرة فعّالة تحترم حقوق الانسان.

أم
