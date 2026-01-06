Babnet   Latest update 19:19 Tunis

ريال مدريد: مبابي يغيب رسميا عن السوبر الإسباني بجدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64bb90f7873df5.61942410_qmnliepjhofgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Janvier 2026
      
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الإسبانية التي ستقام الأسبوع الجاري في مدينة جدة بالسعودية، وذلك جراء إصابته بالتواء في ركبته اليسرى.
ولم يدرج النادي الملكي النجم الدولي الفرنسي، وهداف "الميرينغي" هذا الموسم، ضمن القائمة المستدعاة للبطولة، وذلك بعد أن غاب أيضا عن مباراة استئناف البطولة الإسبانية (الليغا) أمام ريال بيتيس (5-1).
وكان مبابي، الذي تعرض للإصابة في التدريبات الأسبوع الماضي، يمني النفس باللحاق بالبعثة في حال تأهل فريقه للمباراة النهائية المقررة يوم الأحد، إلا أن الطاقم الطبي للفريق اعتبر أن حالته لا تسمح له بالسفر والمشاركة.

وسيواجه ريال مدريد، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، جاره أتلتيكو مدريد يوم الخميس في نصف النهائي، بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو غدا الأربعاء.
وكان ألونسو، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية بعد بداية موسم معقدة، يأمل حتى اللحظة الأخيرة في استعادة خدمات مهاجمه النجم.
وينضاف غياب مبابي إلى غياب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو وفي المقابل، شهدت القائمة عودة الظهير الإنقليزي ترينت ألكسندر-أرنولد لتعزيز صفوف الفريق المدريدي.
