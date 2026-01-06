نجم المتلوي ينتدب حمزة المنصري في اطار الاعارة من النادي الافريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d484562f714.81693656_opfkeiqmghlnj.jpg width=100 align=left border=0>

تعاقد نجم المتلوي اليوم الثلاثاء مع المهاجم حمزة المنصري في اطار الاعارة من النادي الافريقي لمدة ستة اشهر.

وكان فريق المناجم ضم في المركاتو الشتوي رائد الفادع لمدة سنة ونصف بالاضافة الى السنيغالي شريف بوديان

وانهى نجم المتلوي مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المرتبة السابعة برصيد 23 نقطة من ستة انتصارات وخمسة تعادلات واربع هزائم.