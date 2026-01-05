Babnet   Latest update 20:14 Tunis

الملعب التونسي يتعاقد مع ساليفو تابسوبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695c0c5786f056.00952997_qkhjfiompnegl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 20:08
      
اعلن الملعب التونسي اليوم الاثنين تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي ساليفو تابسوبا لمدة موسم ونصف الموسم مع أحقية التمديد لموسم إضافي.
وكان اللاعب البوركينابي البالغ من العمر 23 سنة لعب في صفوف الاولمبي الباجي ونجم المتلوي قبل الانتقال الى نادي قسنطينة الجزائري في اوت 2024.
