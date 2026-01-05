الملعب التونسي يتعاقد مع ساليفو تابسوبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695c0c5786f056.00952997_qkhjfiompnegl.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الملعب التونسي اليوم الاثنين تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي ساليفو تابسوبا لمدة موسم ونصف الموسم مع أحقية التمديد لموسم إضافي.

وكان اللاعب البوركينابي البالغ من العمر 23 سنة لعب في صفوف الاولمبي الباجي ونجم المتلوي قبل الانتقال الى نادي قسنطينة الجزائري في اوت 2024.