البراديغم الجديد في العلاقات الدوليّة والعيش المشترك عنوان محاضرة ببيت الحكمة يوم 7 جانفي

يستهل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" أنشطته العلميّة والفكريّة والأدبيّة أنشطته للسنة الجديدة بمحاضرة يوم الأربعاء 7 جانفي 2026 تحمل عنوان "البراديغم الجديد في العلاقات الدوليّة والعيش المشترك".



ويقدم هذه المحاضرة التي تنطلق على الساعة الثالثة بعد الظهر، الأستاذ رضا بوكراع، وينتظم هذا النشاط ببادرة من فريق الحداثة العلميّة و الفلسفيّة والسياسيّة و التربويّة، تحت إشراف الأستاذ حمادي بن جاء باللّه عضو قسم الآداب بالمجمع.





