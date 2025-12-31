Babnet   Latest update 18:50 Tunis

ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه الفرنسي مبابي في ركبته اليسرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6947b568613715.23842583_kelmfopqjgnih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 17:43
      
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعب فريقه الأول لكرة القدم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في ركبته اليسرى.

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي إن فحص الرنين المغناطيسي الذي أجراه مبابي كشف عن التواء في ركبته اليسرى، مشيرا إلى أن حالته ستخضع للمتابعة خلال الفترة المقبلة دون ذكر مدة غيابه.


من جهتها، توقعت تقارير اعلامية اسبانية أن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، والذي سيلعب خلالها نادي (ريال مدريد) مباراة ضد (ريال بيتيس) في البطولة الإسبانية الأحد المقبل، إضافة إلى المشاركة بمسابقة (كأس السوبر الإسباني) التي ستقام في الفترة بين السابع و11 من جانفي 2026 المقبل في السعودية.
وأضافت التقارير أن المهاجم الفرنسي سيغيب أيضا عن مباراة دور الـ16 من (كأس ملك اسبانيا) وربما عن اللقاء ضد نادي (موناكو) الفرنسي لكرة القدم في رابطة أبطال أوروبا المقرر يوم 20 من جانفي المقبل.

