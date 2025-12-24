القصرين: الدراجات النارية مسؤولة عن نصف حوادث المرور بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6591b885593240.31553359_gmkihjnpefqol.jpg width=100 align=left border=0>

سجّلت ولاية القصرين، منذ بداية سنة 2025 وإلى حدود 20 ديسمبر الجاري، 271 حادث مرور أسفر عن 51 قتيلاً و374 جريحًا، في حصيلة مقلقة تعكس تصاعد مخاطر الطرقات بالجهة، حيث تبيّن المعطيات أن الدراجات النارية مسؤولة عن نحو نصف أسباب حوادث المرور بالولاية،ويفوق عدد ضحاياها ثلث ضحايا الحوادث، كما يفوق عدد جرحاها الثلث أيضا، وفق إحصائيات الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات فرع القصرين.

وعلى المستوى الوطني، تم تسجيل 4921 حادث مرور منذ بداية السنة إلى حدود 8 ديسمبر الجاري، خلّفت 1140 قتيلاً و6523 جريحًا، بما يبرز خطورة الوضع المروري بكامل تراب الجمهورية.

وفي هذا الصدّد ، أكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات فرع القصرين، محمود بناني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء، أن الإرتفاع اللافت في حوادث الدراجات النارية استوجب تكثيف الجهود التحسيسية والتنظيمية، معلنًا أن سنة 2026 ستشهد انطلاق حملات ردعية قد تصل إلى حجز الدراجات النارية غير القانونية في صورة عدم إحترام الإجراءات القانونية، وعلى رأسها التسجيل واستخراج البطاقة الرمادية، خاصة بالنسبة للدراجات ذات السعة بين 50 و125 سم³.





وأوضح بناني أن الجمعية، وبالشراكة مع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، والمرصد الوطني لسلامة المرور، والوكالة الفنية للنقل البري بالقصرين، نفّذت خلال الفترة الأخيرة حملات مشتركة موجّهة بالأساس إلى مستعملي الدراجات النارية، ولاسيما الدراجات المروّجة بالمراكز النظامية في أسواق القصرين، بهدف تنظيم هذا الأسطول الذي يفتقر إلى إحصائيات رسمية دقيقة، والحدّ من مخاطره على السلامة المرورية والمحافظة على البيئة.



وبالتوازي مع ذلك، وبمناسبة رأس السنة الإدارية 2026 وتزامنًا مع عطلة الشتاء، برمج مكتب الجمعية بالقصرين حملات توعوية وتحسيسية على الطرقات في شكل أنشطة ذات طابع إحتفالي، تُنفّذ بالشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية، وتشمل أيضًا حملات خاصة بأصحاب الدراجات النارية، وفق المصدر ذاته.

وبيّن رئيس الجمعية أن هذه الحملات تُنجز بالتعاون مع بلديتي القصرين وبوزقام، في إطار تنسيق متواصل طيلة السنة شمل التشوير الطرقي، وتحديد السرعة، وتركيز العلامات المرورية والإشارات الفوقية والتحتية، مشيرًا إلى تنفيذ حملات خاصة بمناطق السرعة المحدودة بـ30 كلم/س، وخاصة المحيطة بالمدارس الابتدائية، حيث سيتم تركيز العلامات المرورية وتنفيذ حملات تحسيسية خلال فترة رأس السنة بعدد من المناطق الريفية، على غرار بولعابة والعريش.

