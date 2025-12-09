تونس: تحديد تسعيرة الحج للموسم 1447/2026 بـ 20.930.000 دينار
أعلنت وزارة الشؤون الدينية أنّ تسعيرة الحج للموسم 1447هـ / 2026م تمّ ضبطها في حدود 20.930.000 دينار، مؤكدة أنّ المترشحين المقبولين بالقائمات النهائية تلقّوا إرسالية قصيرة لإعلامهم بالإجراءات المستوجبة.
تفاصيل التسعيرة
17.000.000 دينار: معلوم الإقامة والخدمات المحدد من قبل شركة الخدمات الوطنية والإقامات*.
3.930.000 دينار: معلوم تذكرة السفر المسند من شركة الخطوط التونسية*.
ودعت الوزارة المرسمين بالقائمات النهائية إلى التوجّه، بداية من الأربعاء 10 ديسمبر 2025، إلى أقرب مكتب بريد لخلاص المعلوم الجملي والحصول على وصل خلاص وبطاقة مسبقة الدفع لتقديمهما بالشبابيك الموحّدة.
وطُلب من المقبولين في القائمة النهائية التوجه إلى الشباك الموحّد بمركز الولاية المعنية، وفق الروزنامة المحددة، مصحوبين بـ:
* أصل جواز سفر صلاحيته إلى ما بعد 30 نوفمبر 2026 وبصفحتين شاغرتين على الأقل.
* نسخة من جواز السفر.
* 20 صورة شمسية بخلفية بيضاء.
كما ذكّرت الوزارة بضرورة اصطحاب وثيقة تثبت إتمام تسجيل السمات الحيوية (البصمة البيومترية) على التطبيقة المخصّصة من قبل السلطات السعودية.
