تونس: تحديد تسعيرة الحج للموسم 1447/2026 بـ 20.930.000 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الدينية أنّ تسعيرة الحج للموسم 1447هـ / 2026م تمّ ضبطها في حدود 20.930.000 دينار، مؤكدة أنّ المترشحين المقبولين بالقائمات النهائية تلقّوا إرسالية قصيرة لإعلامهم بالإجراءات المستوجبة.



تفاصيل التسعيرة



شركة الخدمات الوطنية والإقامات*.شركة الخطوط التونسية*.ودعت الوزارة المرسمين بالقائمات النهائية إلى التوجّه، بداية من، إلى أقرب مكتب بريد لخلاص المعلوم الجملي والحصول علىلتقديمهما بالشبابيك الموحّدة.وطُلب من المقبولين في القائمة النهائية التوجه إلىبمركز الولاية المعنية، وفق الروزنامة المحددة، مصحوبين بـ:* أصل جواز سفر صلاحيته إلى ما بعدوبصفحتين شاغرتين على الأقل.* نسخة من جواز السفر.بخلفية بيضاء.كما ذكّرت الوزارة بضرورة اصطحاب وثيقة تثبتعلى التطبيقة المخصّصة من قبل السلطات السعودية.