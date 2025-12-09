Babnet   Latest update 15:53 Tunis

قابس: لجنة التمكين الاقتصادي تنظر في 110 ملفات ضمن برنامج إدماج الأسر ذات الوضعيات الخاصة وبرنامج المشاريع الايكولوجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 15:37
      
 نظرت اللجنة الجهوية للتمكين الاقتصادي بقابس، في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، في 110 ملفات موزّعة إلى 98 ملفا ضمن برنامج الادماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة بمعتمديات قابس الغربية ومطماطة الجديدة ومنزل الحبيب، و12 ملفا بقابس المدينة مندرجة في نطاق برنامج المشاريع الايكولوجية.
وتتضمّن الملفات، التي نظرت فيها اللجنة المنعقدة بإشراف والي الجهة رضوان نصيبي، مشاريع في مجالات مختلفة من بينها الصناعات التقليدية على غرار صناعتي الصمار والسعف، والخدمات، ونقل البضائع بوسائل النقل الخفيفة، والحلاقة، والخياطة، وزاعة المشاتل، ورتق الشباك.
وتتمتع المشاريع المندرجة في اطار برنامج التمكين الاقتصادي، الذي بات يلعب دورا هاما في توفير فرص عمل والارتقاء بالمستوى المعيشي للكثير من العائلات، بهبة مقترنة بعدم التفويت في المشروع.


