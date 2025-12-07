Babnet   Latest update 08:13 Tunis

نواب الجهات والأقاليم يصادقون على قانون المالية لسنة 2026 برمّته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935180f5aaac8.45304975_pnhekmjfilqgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 06:29 قراءة: 0 د, 43 ث
      
صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عامة تواصلت أشغالها منذ ظهر الجمعة، على قانون المالية لسنة 2026 برمّته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة نواب.

وقبل الانتقال إلى التصويت النهائي، صادق النواب على الفصل 110 المتعلق بدخول أحكام القانون حيّز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2026، مع استثناء فصلين اثنين فقط هما:



* الفصل 56 الخاص بمنحة المتقاعدين
* الفصل 61 المتعلق بصندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري

وسيُشرع في تطبيق هذين الفصلين بداية من جانفي 2027.

وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أهمية العودة إلى المجالس المحلية للتعريف بمزايا قانون المالية وشرح آليات تنفيذ فصوله، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل مع أعضاء الحكومة وفتح نقاشات معمّقة حول القضايا الكبرى التي تهم المواطنين.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لتذليل الصعوبات، وتنمية روح المبادرة، وتحفيز الاستثمار، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود خلال السنة القادمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319839


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 ديسمبر 2025 | 16 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:18
05:46
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-15
21°-14
20°-13
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :